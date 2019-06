05:50 Uhr

Meistertreffen in Stöttwang

Der Ball rollt am Samstag in Stöttwang, wenn die schwäbischen Meister ihren Meister ausspielen.

Das Bezirksfinale zum Erdinger Meister-Cup findet am Samstag statt. Auch vier Vereine aus der Region sind dabei.

Von Tobias Giegerich

Besser hätte es für den SV Stöttwang nicht laufen können. Nur wenige Wochen nach dem Saisonende und dem Meistertitel in der Kreisliga Süd findet auf dem Sportplatz des Ostallgäuer Fußballvereins ein „Gipfeltreffen“ statt. Der SV Stöttwang ist am kommenden Samstag, 29. Juni, Ausrichter des Bezirksfinales um den Erdinger-Cup.

Dabei treffen die Meister der bayerischen Amateurligen von der A-Klasse bis zur Bezirksliga aufeinander. Die Teilnahme ist freiwillig, die Meister der Landes-, Bayern- und Regionalliga sind automatisch für das bayerische Finalturnier am Samstag, 6. Juli in Neuburg an der Donau qualifiziert. Außerdem sind die Mannschaften dabei, die es beim Schwaben-Finale am Samstag ins Endturnier schaffen. Ein weiterer Startplatz wird über das Rahmenprogramm mit Schussgeschwindigkeitsanlage und Ball-Jonglieren an die Mannschaft mit den meisten Punkten vergeben. Dem Sieger des Erdinger-Cups winkt ein Wintertrainingslager im Süden Europas.

Als Meister der Kreisklasse war der SVS bereits 2017 beim Erdinger-Cup dabei. „Damals hat es uns schon sehr gut gefallen, dann haben wir uns um die Austragung bemüht“, sagte Stöttwangs Abteilungsleiter Michael Müller. „Es ist natürlich sensationell, dass wir jetzt ausgerechnet bei uns als Meister mitspielen. Das hätte vor der Saison ja niemand erwartet.“

22 Männer- und vier Frauenmannschaften haben sich für das Bezirksfinale angemeldet und können die Meisterfeierlichkeiten bei einem guten Turnierverlauf noch etwas verlängern. Die Gruppen wurden am Mittwoch im Vereinsheim des SV Stöttwang ausgelost. (gig)

Männer

Gruppe A SV Stöttwang, FC Mertingen, SV Oberegg, SV Kicklingen-Fristingen, SC Eppishausen

Gruppe B VfB Durach, TSV Steppach, SpVgg Krumbach, TSV Täfertingen, TSV Oberbeuren

Gruppe C FC Ehekirchen, VfR Jettingen II, Türk Gencler Birgli Günzburg, TSV Augsburg-Kriegshaber

Gruppe D TSV Haunstetten, SSV Markt Rettenbach, TSV Mönchsdeggingen, SpVgg Langerringen

Gruppe E TSV Friedberg, TV Waal, TSV Ottobeuren II, FC Oberstdorf.

Frauen

Gruppe F SV Auerbach, TSV Friedberg, TSV Burgau, FC Loppenhausen.

