FC Memmingen gegen Unterhaching zu spät im Spiel

Trotz Leistungssteigerung im zweiten Durchgang unterliegt der FC Memmingen bei der SpVgg Unterhaching mit 2:4. Neuigkeiten gibt es im Fall Timo Gebhart.

So gut wie gelaufen war für den FC Memmingen das Spiel in der Fußball-Regionalliga bei der SpVgg Unterhaching schon nach 45 Minuten. Vier Tore hatten die Gastgeber vorgelegt. „Ich bin enttäuscht von der ersten Halbzeit, so spielt man nicht in dieser Liga“, wetterte FCM-Coach Esad Kahric. Angesichts des klaren Vorsprungs erlaubte sich der Hachinger Promi-Trainer Sandro Wagner schon zur Pause, drei Stützen rauszunehmen, um sie für das am Freitag anstehende Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München II zu schonen.

Memmingen gaben dies und eine deutliche Kabinen-Ansprache von Kahric Auftrieb. Angesichts zweier Aluminium-Treffer gegen Ende durch Hasan Akcakaya und von Nico Fundel bei seinem Comeback wäre sogar noch mehr als nur ein besseres Ergebnis möglich gewesen. Für Kahric sogar der Ausgleich, wenngleich auch die Platzherren noch zweimal das Gebälk trafen. Am Ende hieß es 4:2 (4:0) für Drittliga-Absteiger Unterhaching. Die Routiniers fehlten beim FCM. Martin Dausch (35) musste wegen muskulärer Probleme kurzfristig passen. Timo Gebhart (32) ist weiter krankgeschrieben. Zudem musste auch Roland Wohnlich nach seiner Verletzung beim 3:1-Sieg gegen Schalding/Heining passen.

In der zweiten Hälfte traf nur noch der FC Memmingen

Die Tore im Schnelldurchlauf: Der Memminger Defensivriegel hielt vor 1400 Zuschauern nur ganze neun Minuten. Christopher Ehlich spitzelte bei einem Rückpass von Timo Hirschle dazwischen und es stand 1:0. Als Nicolai Brugger an der Torauslinie Stephan Hain foulte, verwandelte Patrick Hobsch den fälligen Strafstoß zum 2:0 (21.). Hain schraubte das Ergebnis weiter hoch (27./43.) – zwei Kopfballtreffer jeweils nach Flanken von Kapitän Markus Schwabl. In der zweiten Halbzeit traf dann nur noch der FCM: Eine von David Remiger angedachte Flanke senkte sich über Hachings Keeper Weidinger ins Tor. Den zweiten Gästetreffer erzielte Pascal Maier erst in der 87. Minute aus.

„Wir hatten anfangs ein gutes Positionsspiel“, beleuchtete Wagner nicht die vorangegangenen Fehler des Gegners sondern legte den Augenmerk auf eigene Stärken. Unter dem ehemaligen Nationalspieler ist bei Unterhaching eine neue Euphorie auszumachen. Den Knacks in der zweiten Halbzeit beurteilte er nicht tragisch: „Ich dachte, wir sind schon weiter. Es war dennoch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.“

Nächstes Spiel gegen den TSV 1860 Rosenheim

Der FCM hat am Freitag (19.30 Uhr) mit dem TSV 1860 Rosenheim einen direkten Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg zu Gast. Es gilt, Punkte zu sammeln. Derweil gibt es Neues um den zuletzt fehlenden Timo Gebhart. Der Grund ist nach Vereinsangaben ein positiver PCR-Test. Der Regionalliga- und U21-Kader samt Trainer- und Betreuer (über 50 Personen) wurden und werden vor jedem Spiel und damit mindestens zweimal pro Woche getestet. All diese Test-Ergebnisse waren zuletzt negativ. Sollten weitere Corona-Fälle auftreten, wird der FCM zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen sowie Wahrung des Arztgeheimnisses die Namen nicht mehr veröffentlichen. Vorgeschriebenen Maßnahmen bei Corona-Verdachtsfällen werden sofort umgesetzt. (ass)