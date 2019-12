vor 52 Min.

Memmingens Heimserie hält

Auch gegen den EC Peiting bleiben die Memminger Indians siegreich. Allerdings dauert es diesmal lange, ehe der Torjäger vom Dienst die Partie entscheidet.

Auch das zehnte Heimspiel in Folge gewannen die Memminger Indians in der Eishockey-Oberliga. Gegen den EC Peiting gewannen die Memminger nach einer umkämpften Partie allerdings erst in der Overtime. Brad Snetsinger sorgte mit einem verwandelten Penalty für den 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)-Erfolg.

Rund 1600 Zuschauer sahen eine spannende Partie am Memminger Hühnerberg. Die Indians taten sich lange schwer gegen die äußerst defensiv eingestellten Gäste um den glänzend aufgelegten Torhüter Florian Hechenrieder. Dem torlosen ersten Drittel folgte die kalte Dusche zu Beginn des Mitteldrittels. Wenige Sekunden waren gespielt, da führte plötzlich Peiting durch Thomas Maier. Die Memminger kamen jedoch durch Niki Meier zum Ausgleich.

Im letzten Drittel war es wieder Thomas Maier, der Peiting erneut in Führung schoss. Die Memminger mussten also wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Doch das taten sie mit Erfolg: Philipp Keil besorgte in der 46. Minute den 2:2-Ausgleich. Weitere Treffer gab es keine, sodass es in die Verlängerung ging. Hier wurde Linus Svedlund nach einem Alleingang gelegt. Den fälligen Penalty ließen sich die Indians nicht entgehen.

Brad Snetsinger lief an und versenkte souverän zum Sieg der Indianer, die ihre Erfolgsserie damit ausbauen konnten und durch die zwei Punkte weiter an der Tabellenspitze bleiben. (mz)

