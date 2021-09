Mindelheim

vor 16 Min.

Mindelheimer gehört zu Deutschlands besten Beachsoccer-Spielern

Plus Patrick Eckers gehört mit seinem Team zu Deutschlands besten Strandfußballern. Wie der Mindelheimer das Finalturnier der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft erlebt hat.

Von Dominik Schätzle

Am Ende konnten sie sich von ihren mitgereisten Fans richtig feiern lassen. Die „Bavaria Beach Bazis“ haben bei der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft den dritten Platz erreicht. Einer von ihnen ist Patrick Eckers, der aus Mindelheim kommt und im „normalen“ Fußball-Leben für den TSV Mindelheim in der Bezirksliga spielt. Das Finalturnier am Strand in Warnemünde war auch für ihn etwas ganz Besonderes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen