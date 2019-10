vor 6 Min.

Mindelheim feiert einen Sieg des Willens

Der TSV Mindelheim (gelb-schwarze Trikots) tat sich lange Zeit schwer gegen die HSG Würm-Mitte II. Erst in den letzten Spielminuten drehten die Mindelheimer die Partie zu ihren Gunsten.

Lange laufen die Mindelheimer Männer einem Rückstand hinterher. Dann sorgt ein Spielerwechsel für die Wende. Den TSV-Frauen gelingt eine beeindruckende Abwehrleistung.

Perfekter Spieltag für die Mindelheimer Handball-Teams, auch wenn es bei den Männern zunächst lange nicht danach aussah. Doch letztlich feierten die Herren wie die Bezirksoberliga-Damen einen Heimsieg.

Bezirksliga, Männer Die HSG Würm-Mitte II startete gleich mit hohem Tempo in die Partie, nutzte den Schwung und kam vor allem über die halblinke Seite und die Mitte wiederholt zu Toren. Kein Wunder, dass die Mindelheimer wiederholt einem größeren Rückstand (3:6, 6:10) hinterherlaufen mussten.

Das Team von Trainer Markus Gaum versuchte krampfhaft über Kreisanspiele oder aus dem Stand aus der zweiten Reihe zu punkten, was jedoch mäßig erfolgreich war. Beim 11:15- Halbzeitstand und auch zwei Minuten später ein 11:16 ließ die Zuschauer fast verzweifeln.

Mindelheims Ersatztorhüter wächst über sich hinaus

Doch dann entpuppte sich ausgerechnet die problematische Situation auf der Torwart-Position als Wegbereiter zum Sieg. Weil zuvor auch Keeper Thomas Vogt für die Partie abgesagt hatte, sprangen kurzfristig Manuel Hoffmann und Routinier Patrick Dumler von der zweiten Mannschaft ein. Letzterer sollte es dann sein, der durch seine Einwechslung die Wende brachte. Er hielt einen Ball nach dem anderen und diese Euphorie trug sich durch die ganze Mannschaft.

Plötzlich kamen auch sie mit Schwung aus der Defensive und ließen den Ball laufen. Daher taten sich dann Lücken auf, die vor allem die Brüder Manuel und Joachim Gollmitzer auf den beiden Außenpositionen in Tore verwandelten. Auf 15:16 verkürzte der TSV Mindelheim dadurch, doch die HSG Würm-Mitte II hielt die Hausherren weiterhin auf ein bis zwei Tore Abstand. Bis sie dann in der 41. Minute einbrachen. Ihr hohes Tempo zu Beginn wurde den Gästen zum Verhängnis, denn die Kondition der jungen Mannschaft war am Ende.

Mindelheim drehte nun in sechs Minuten den Spielstand von 17:20 auf 25:21 und legte den Grundstein zum Sieg. Kurz vor Ende führte das Gaum-Team dann bereits 32:25. Ein Schlendrian ließ Würm-Mitte II dann zwar noch einmal auf 34:29 verkürzen, aber am Ende gewannen die Mindelheimer das Spiel deutlich mit 35:29. „Vor allem dem eingesprungenen Patrick Dumler haben wir den Sieg heute zu verdanken“, sagte Markus Gaum, „denn dadurch sind die Männer aufgewacht“.

Bezirksoberliga,Frauen Die Handballerinnen des TSV Mindelheim bleiben weiter an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga: Im Heimspiel wurde die HSG Isar-Loisach von den Mindelheimerinnen regelrecht überrannt. Nach einem ausgeglichenen Beginn zog der TSV Mindelheim das Tempo an – und baute sich zwischenzeitlich einen Fünf-Tore-Vorsprung auf. Dieser schrumpfte bis zur Halbzeit zwar noch etwas (14:11), doch zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen die Mindelheimerinnen davon.

Neun Tore in Folge erzielt, dazu eine Viertelstunde lang kein Gegentor kassiert – als die HSG Isar-Loisach in der 50. Minute auf 14:23 verkürzte, war die Partie längst entschieden. Am Ende hieß es 27:19 für den TSV Mindelheim, dessen beste Werferin Andrea Holdenried mit sieben Toren war. (haba, axe)

