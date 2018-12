vor 53 Min.

Mindelheim geht als Sieger zur Weihnachtsfeier Lokalsport

Der TSV Mindelheim gewinnt das Vorrundenturnier um die Kreismeisterschaft dank ihres „Ersatztorhüters“. Dagegen muss sich Lokalrivale Türkiyemspor früh verabschieden.

Von Robert Prestele

„Wir werden den Spielern schon noch ein bisschen was vom Essen warmhalten“, hatte Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch vor dem mit einem Augenzwinkern gesagt. Denn just am selben Abend hatten die TSV-Fußballer ihre Weihnachtsfeier angesetzt. Ob das Weihnachtsessen dann tatsächlich noch warm war, ist nicht überliefert. Wohl aber, dass die Teamkollegen im Sportheim am Mühlweg doch etwas länger auf die Kollegen aus der Dreifachturnhalle des Maristenkollegs warten mussten. Die standen nämlich im Finale – und gewannen das Turnier am Ende auch.

Und das auch noch dank eines Spielers als Torhüter: „Bei uns wird Kevin Haugg im Tor stehen“, hatte Deigendesch zuvor gesagt. Damit erhofften sich die Mindelheimer eine weitere Steigerung der spielerischen Qualität beim Futsal. Im Finale sollten jedoch die Torhüter-Fähigkeiten Hauggs, der unter freiem Himmel sonst im Mindelheimer Mittelfeld aufgehoben ist, den Ausschlag geben.

Auch Gegner Pfaffenhausen hat einen Spieler im Tor

Überhaupt war das Endspiel zwischen dem TSV Mindelheim, der mit einer gemischten Senioren- und A-Jugendmannschaft angetreten war, und dem TSV Pfaffenhausen ein Duell der ungewöhnlichen Keeper. Denn auf der Gegenseite hatte sich Spielertrainer Sahin Kara kurzerhand für seinen verletzten Keeper das Torwart-Trikot übergezogen. Beide Goalies konnten sich in der engen Begegnung mehrmals auszeichnen, bei einem Strafstoß für Mindelheim musste allerdings der Pfosten für Pfaffenhausen retten. Erst 30 Sekunden vor Schluss ging Mindelheim durch einen schönen Hackentrick mit 1:0 in Führung.

Viele glaubten bereits an die Entscheidung, als der TSV Pfaffenhausen einen Konter nur fünf Sekunden vor Spielende erfolgreich abschloss. Das 1:1 bedeutete wieder Sechsmeter-Schießen und hier avancierte Kevin Haugg zum Matchwinner. Gleich die beiden ersten Strafstöße wehrte er ab und kürte den TSV Mindelheim, der zwei Mal traf, zum Turniersieger.

SV Oberegg ist als Dritter weiter

Neben den beiden Finalisten qualifizierte sich auch der SV Oberegg als Dritter für die Endrunde um die Kreismeisterschaft am 20. Januar 2019 in Hawangen. Die Oberegger, im Freien Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2, setzten sich in der Vorrunde souverän durch: drei Spiele, drei Siege – Halbfinale. Ungleich schwerer taten sich die Mindelheimer. Die drei Teams hinter Oberegg waren alle punktgleich und nur das bessere Torverhältnis verhalf dem TSV Mindelheim etwas glücklich in das Halbfinale. Zuvor hatte der Kreisligist die kleine „Stadtmeisterschaft“ gegen Türkiyemspor Mindelheim mit 0:1 verloren. Fortan allerdings gab sich der Kreisligist keine Blöße mehr.

Klar setzten sich in der anderen Vorrundengruppe der FC 98 Auerbach/Stetten und der TSV Pfaffenhausen durch. Für den Gastgeber FC 98 Auerbach/Stetten war dann im Halbfinale der TSV Mindelheim Endstation. Die Mindelheimer führten bereits deutlich mit 4:1. Doch die nie aufgebenden Mannen um Spielertrainer Hermann Herz kamen noch auf 4:3 heran, der Ausgleich indes gelang nicht mehr.

Vom Ergebnis her identisch endete das zweite Halbfinale zwischen dem SV Oberegg und dem TSV Pfaffenhausen. Hier allerdings entschied Pfaffenhausen denkbar knapp erst im Sechsmeter-Schießen die Begegnung für sich.

Bald wichtiger als das Finale war nun das Spiel um den dritten Platz. Dessen Sieger löste ja auch das Ticket für die Endrunde in Hawangen. Der SV Oberegg musste zwar zwei Mal hintereinander antreten, setzte sich dennoch knapp mit 1:0 gegen den FC 98 Auerbach/Stetten durch.

Obwohl beide die Fahrkarte nach Hawangen bereits in der Tasche hatten, schenkten sich die Finalgegner nichts, erst das Sechsmeterschießen entschied zugunsten des TSV Mindelheim.

In doppelter Funktion war FC 98-Vorsitzender Polykarp Platzer in der Halle. Als Spielgruppenleiter war er nicht nur Gastgeber, sondern auch Turnierleiter. „Vom Ablauf her hat alles gepasst. Es war ja auch nicht die erste Veranstaltung für uns“, war Platzer auch rundum zufrieden mit der Veranstaltung.

