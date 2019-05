vor 54 Min.

Mindelheimer C-Junioren überraschen

Die C-Junioren des TSV Mindelheim haben das erste Qualifikationsturnier gewonnen. Nun geht es in der zweiten Runde um einen Platz in der Landesliga.

Die Hadball-C-Junioren des TSV Mindelheim sind fulminant in die Qualifikationsrunden zur neuen Saison gestartet. Überraschend gewannen sie das erste Qualiturnier und treten nun in der zweiten Runde in der Landesliga-Quali an.

Während letztes Jahr die Bewerbung für die übergeordnete Bezirksoberliga noch eine ganze Nummer zu groß war, hatten sich die Frundsbergstädter diesmal fest vorgenommen, zumindest die zweite Runde zu erreichen. Das gelang, wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten. Denn im ersten Spiel gegen den TSV Trudering 2 dauerte es etwas, bis die Mindelheimer auf Betriebstemperatur waren. Erst zur Pause war der Bann gebrochen und der TSV zog davon. Auch D-Jugend Spieler Titus Lewe konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Ein Doppelpack von Leon Hörmann besiegelte den 23:10-Endstand.

Mindelheim spielt plötzlich um den Turniersieg

In der zweiten Begegnung gegen VfR Garching wollte man dann das Ticket für Runde zwei lösen und gewann schließlich mit 19:13. Damit ging es im vorletzten Spiel gegen den TuS Traunreut vermutlich um den Turniersieg und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga-Quali ging. Aber auch in dieser Partie konnten sich die Unterallgäuer auf ihre Topangreifer Paul Lewe und Emil Schmidt verlassen. Selbst als Traunreut nach der Pause auf zwei Tore davonzog (6:8) hielten die Frundsbergstädter ständig dagegen und holten sich fünf Minuten später die Führung zurück (9:8). Als Maurice Mickel zwei Minuten vor Ende auf 12:9 erhöhte, war die Partie gelaufen. Den Oberbayern gelang zwar noch Ergebniskosmetik, aber die Mindelheimer Jungs sicherten sich mit 12:11 nicht nur den Sieg in dieser Partie, sondern damit verbunden auch den Turniersieg.

Jetzt winkt die Landesliga

Im letzten Spiel wollte die Mannschaft von Trainer Rudi Braun gegen den ESV Neuaubing ihre Serie behalten. Daniel Kastenmaier eröffnete den Torreigen auf der Außenposition. Immer wieder ergaunerte er sich den Ball in der Abwehr und zog zum Tempogegenstoß an. In dieser Partie zeigten sich die Mindelheimer auch konditionsstark und versuchten bis zur letzten Minute, das Tempo hochzuhalten. Ein souveräner 18:11 Erfolg rundete das tolle Turnier ab.

„Das war eine tolle Mannschaftsleistung. Ich bin richtig stolz“, sagt Trainer Rudi Braun nach dem Turnier. „Wir mussten ja viele Stammspieler an die B-Jugend abgeben, somit habe ich mit diesem Erfolg wirklich nicht gerechnet. Gerade im Spiel gegen Traunreut sind die Buben über sich hinaus gewachsen.“

Am kommenden Wochenende starten dann die männliche D-Jugend und die weibliche B-Jugend in die Qualifikationen. (haba)

