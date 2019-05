vor 28 Min.

Mindelheimer Radballer feiern zwei Titel

Die schwäbischen U15- und U17-Titel gehen an Nachwuchsteams des VC Mindelheim.

Von Axel Schmidt

Die Radballabteilung des VC Mindelheim bleibt weiter auf Erfolgskurs. Gleich zwei schwäbische Meistertitel wurden beim Endspieltag in Mindelheim an den Gastgeber vergeben. Insgesamt traten 16 Mannschaften in den Spielklassen U11 bis U19 an. Lediglich in der U11-Klasse stellte Mindelheim keine Vertreter. Während in den Spielklassen U11 und U13 in Mindelheim die Vorrunde zur schwäbischen Meisterschaft ausgespielt wurde, ging es in der U15, U17 und U19 um den Bezirkstitel.

U 13 Jaarne Alonso-Kauff und Jan Gaugler (Mindelheim 1) gewannen ihr Spiel gegen die Vereinskollegen Nils Schobeß und Elias Ruf (Mindelheim 2). Im Anschluss verloren beide Teams gegen Kissing. In der Tabelle führt Kissing 2 vor Kissing 1, Mindelheim 1 und Mindelheim 2 auf Rang vier. Am 29. Juni findet der Endspieltag in Kissing statt.

U 15 Maximilian Merk und Denis Martin (Mindelheim 1) spielten zur Vorbereitung auf das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft in der kommenden Woche die U17/U19-Spielrunde mit und kamen hier sogar zu einem 5:3-Sieg gegen Augsburgs U17.

Im Finale um den schwäbischen Titel allerdings traten sie wieder gegen ihre Altersgenossen an – gegen den VC Mindelheim 2 um Jonas Paul und Valentin Franieck. Diese hatten sich den Gruppensieg durch Siege gegen die oberbayerischen Vertreter Pullach 1 und 2 geholt, die mangels Nachwuchsmannschaften in Oberbayern in Schwaben antraten. Im Finalspiel gewannen Maximilian Merk und Denis Martin schließlich mit 3:0.

U 17/U 19 Gleich drei Mannschaften waren am Ende punktgleich, doch die Mindelheimer U17 mit Marco Aufmuth und Fabian Sturm holte sich den Titel aufgrund des besten Torverhältnisses vor der U19 des RMSV Lautrach und dem VC Mindelheim 3 um Felix Keller und Jonathan Sliwockyj. Diese hatten Pech, musste doch Sliwockyj im letzten Spiel wegen einer Verletzung passen. Mit einem Ersatzspieler ging das Spiel gegen Lautrach dann verloren – was Lautrach den besseren direkten Vergleich bescherte.

Themen Folgen