18:31 Uhr

Mindelheimer Sportler legen Schwarzgurtprüfung ab

Zwölf Sportler der SG Krumbach legen erfolgreiche Schwarzgurtprüfung ab, darunter sechs junge Athleten aus der Trainingsgruppe Mindelheim.

Von Axel Schmidt

Mit zwölf Taekwondo-Sportlern nahm die SG Krumbach kürzlich an der Schwarzgurtprüfung zum Dan (ab 15 Jahre) und Poom (bis 15 Jahre) in Schongau und in Memmingen teil. Darunter befanden sich sechs Sportler aus der Abteilung Mindelheim.

Abteilungsleiterin und Trainerin Sandra Stenzel-Gruber und der Schulinhaber Reinhold Gruber waren mit den Leistungen zufrieden. Kein Wunder: Alle Teilnehmer konnten dank hervorragender Leistungen nach der mehrstündigen Prüfung mit insgesamt fünf Fächern ihren neuen Dan-Grad entgegennehmen.

Der Sport verlangt nicht nur auf sportlicher Ebene alles ab, sondern auch auf mentaler und physischer Ebene. Hier konnten sich alle Sportler mit hervorragenden Leistungen behaupten. Besonders stolz ist Abteilungsleiterin Sandra Stenzel-Gruber auf ihre jüngsten Schützlinge, die mit gerade mal zwölf Jahren, zum 2. Poom angetreten sind. Zum einen ihr Sohn Noah Stenzel sowie Lukas Braig, die beide ihre Prüfung zum 2. Poom mit Bravour bestanden.

Ebenso konnte der erst elfjährige Evgenij Dawidow seine Urkunde zum Meistergrad in Empfang nehmen. Des Weiteren wurde auch Iska Alonso Kauff mit dem 1. Poom belohnt. Zum 1. Dan haben es Celine Ronge und Kevin Benke geschafft und dürfen nun einen Dobok (Anzug) mit schwarzem Revers tragen.

Zeitgleich fand in Nürnberg im Taekwondo-Leistungszentrum die Prüfungen zum DOSB-Trainer-B-Schein statt. Nina Weber, ebenfalls Trainerin in der Abteilung Mindelheim, trat mit 20 Prüflingen an und schloss ihre Prüfung zur B-Lizenz erfolgreich ab.

