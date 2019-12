vor 22 Min.

Mindelheimer feiern einen torreichen Jahresabschluss

Die Mindelheimer Herren kratzen gegen das Schlusslicht an der 40-Tore-Marke. Eine regelrechte Flaute in der Offensive herrscht dagegen bei den TSV-Damen in Weßling.

Das Tabellenschlusslicht der Handball-Bezirksliga war für den TSV Mindelheim keine große Hürde. Gegen die SG Kempten/Kottern 2 feierten die Mindelheimer im letzten Spiel vor der Weihnachtspause einen deutlichen 37:23-Sieg. Torflaute herrschte dagegen bei den Mindelheimer Frauen. Viel zu gewinnen gab es in Weßling demnach nicht.

Bezirksliga, Männer Die Partie gegen den Tabellenletzten aus Kempten war nur in den Anfangsminuten ein Duell auf Augenhöhe. Beim Stand von 4:3 setzte sich der TSV Mindelheim dann recht schnell von der SG Kempten/Kottern 2 ab (10:4). Von da ab war der Sieg nicht mehr in Gefahr. Durch einen gut aufgelegten Torwart Thomas Vogt und einer stabilen Abwehrformation war der Grundstein zum Erfolg gelegt.

Die offensive Deckung erspielte sich die Bälle, die sie in schnelle Tore umwandelte. Hier trafen unter anderem Joachim Gollmitzer von außen oder Florian Gaum aus dem Rückraum. Zwar verstrickten sich die Mindelheimer ab und an im Kleingruppenspiel und ließen somit weitere Chancen liegen, aber aus dem schnellen Spiel nach vorne waren die Aktionen der Mannschaft sehr sehenswert.

Auch Rückkehrer Hannes Hörmann, der aus privaten Gründen einige Zeit ausgesetzt hatte, fügte sich nahtlos ins Team ein. So verabschiedet sich die Mannschaft erfolgreich in die Weihnachtspause. Markus Gaum zeigt sich sehr zufrieden: „Wir stehen aktuell auf Rang drei. Das ist sicherlich mehr, als wir erwartet haben. Die Pause tut nun allen gut, um sich zu erholen. Mit unserem Dreikönigs-Turnier im Januar werden wir dann wieder anfangen, den Ball in die Hand zu nehmen.“

Die Mindelheimer Frauen geizen dagegen mit Toren

Bezirksoberliga, Frauen Zum letzten Spiel des Jahres mussten die TSV-Damen noch einmal auswärts in Weßling ran. Die Tabelle versprach ein Spiel auf Augenhöhe, doch ersatzgeschwächte Mindelheimerinnen konnten dem nicht gerecht werden.

In der Anfangsphase agierten die Mindelheimerinnen in der Abwehr zu passiv und ließen Weßling leichte Tore aus dem Rückraum erzielen. Im Angriff taten sie sich schwer, zum Torabschluss zu kommen. Der erste Treffer gelang erst nach fünf Minuten – durch einen Strafwurf.

Bis zum 4:3 konnten die Gäste noch mithalten, doch ungewohnt viele technische Fehler und Fehlpässe schlichen sich in das Spiel der Unterallgäuerinnen. Dies wusste der SC Weßling für sich zu nutzen und so stand es zur Halbzeit 12:6 für die Gastgeberinnen.

Im zweiten Durchgang stand die Mindelheimer Abwehr kompakter und arbeitete besser zusammen. Bei eigenem Ballbesitz aber spielten sie meist zu kompliziert. Hatten sie sich dann eine gute Wurfposition erkämpft, scheiterten die Mindelheimerinnen entweder an der Torhüterin oder am Pfosten. In 20 Minuten gelangen so gerade einmal zwei Tore – und Weßling zog auf 21:8 davon. Auch in den letzten Minuten änderte sich dieses Bild nicht und die Mindelheimer Frauen mussten mit einer 11:25-Niederlage die Heimreise antreten.

Mit leichter Negativbilanz von 9:11 Punkten geht es nun in die Winterpause bevor der TSV Mindelheim am 11. Januar in eigener Halle die Hinrunde gegen den TSV Ottobeuren abschließt. (haba)

