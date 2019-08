vor 28 Min.

Mindelheimer ganz oben

Velo Club gelingt ein Erfolg gegen süddeutsche Konkurrenz

Der VC Mindelheim hat den Bräuhausbude-Cup in Orsenhausen gewonnen. 150 Radsportler aus ganz Süddeutschland waren angetreten.

Zu fahren war ein Rundkurs von fünf Kilometern mit 105 Höhenmetern. Zwei Stunden plus eine Runde mussten die Sportler dort ihre Runden drehen, auf Wald- und Wiesenwegen mit einigen Trailpassagen, die durchaus technisches Können abverlangen.

Das Rennen war gleich zu Beginn sehr hektisch und äußerst schnell. Trotzdem konnte sich der Veloclub den Sieg in der Mannschaftswertung vor dem RSC Kempten sichern.

Andreas Hatzelmann (2:08:16h), Jochen Schmid (2:11:40h) und Fabian Neß (2:14:07h) fuhren jeweils zehn Runden, was in der Einzelwertung die Plätze vier, sieben und zehn ergaben. Für eine Überraschung sorgte „Rookie“ Kilian Nieberle der neun Runden in einer Zeit von 2:13:13 schaffte, was in der Hauptklasse für den 19. Platz reichte und maßgeblich zum Sieg der Mannschaft beitrug. Es war das erste Rennen des 18-jährigen Rammingers, ein gelungener Einstand. „Sehr erfreulich da es an Nachwuchs im Rennsport eher spärlich aussieht“, teilt der VCM mit. Werner Nieberle und Fidel Kreuzer schafften es auf den achten und 14. Platz in ihrer Alterklasse 50 plus. (mz)

