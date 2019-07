12:07 Uhr

Mindelheimer mit Vereinsrekord zum Schwabentitel

Benjamin Bähr gewinnt die schwäbische Meisterschaft über 100 Meter Rücken.

Es war einer der wichtigsten Wettkämpfe unter freiem Himmel: Im Kemptener Freibad kämpften zwölf Schwimmer des TSV Mindelheim zusammen mit 364 weiteren Athleten aus 27 Vereinen um die schwäbischen Meisterschaften auf der langen Bahn (50 Meter).

Eigentlich sollten die Meisterschaften an zwei Tagen stattfinden, doch das schlechte Wetter sorgte für die komplette Absage des zweiten Wettkampftages. „Die Entscheidung ist grundsätzlich vernünftig, aber die Sportler bereiten sich so lange auf dieses wichtige Wochenende vor und dann macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Da ist die Enttäuschung bei jedem ins Gesicht geschrieben“, sagte die mitgereiste Trainerin Kerstin König. Nichtsdestotrotz erlebten die Mindelheimer einen überaus erfolgreichen Samstag.

Als erster Mindelheimer gewinnt Bähr das offene Finale

Allen voran zeigte wieder einmal Benjamin Bähr (Jg. 2001), was in ihm steckt. Er schwamm die 100 Meter Rücken mit neuem Vereinsrekord in 1:03,16 Minuten zu seinem Meistertitel. Damit ist er der erste Mindelheimer Schwimmer, der jemals als Sieger in einem offenen schwäbischen Finale aus dem Wasser gestiegen ist und machte den Tag somit historisch. Auch seine zwei Brüder, Sasha (Jg. 1998) und Robin Bähr (Jg. 2004), durften sich zu den erfolgreichen Teilnehmern zählen.

Sasha Bähr holte sich bei all seinen drei Starts den Meistertitel in seiner Altersklasse: Über 100 Meter Brust gelang auch ihm der Sprung ins offene Finale, doch leider musste er sich dort mit einer Zeit von 1:10,90 Minuten, knapp geschlagen, als Zweiter zufriedengeben. Robin Bähr verpasste über 100 Meter Rücken knapp das Treppchen und belegte mit einer neuen Bestzeit den vierten Platz. Robert Bretschneider (Jg. 1992) startete dreimal – und gewann dreimal den Meistertitel. Über 200 Meter Schmetterling feierte er in 2:21,19 Minuten mit neuem Vereinsrekord seinen größten Erfolg am Wochenende.

Bei den Mädchen überzeugt Amelie Frei

Erfolgreichste weibliche Teilnehmerin war Amelie Frei (Jg. 2004). Sie holte sich über 100 Meter Rücken den schwäbischen Meistertitel in ihrer Altersklasse und qualifizierte sich für das offene Finale. Hier schlug sie mit einer hervorragenden Zeit von 1:13,18 Minuten und damit mit neuem Vereinsrekord als Sechste an. Zu den weiteren Medaillengewinnerinnen darf sich Maren Bayer (Jg. 2004) durch ihre Bronzemedaille über 100 Meter Brust zählen. Ihre Vereinskollegin, Viktoria Benedek (JG. 2005), zeigte ebenfalls über 100 Meter Brust mit einer neuen Bestzeit ihre stärkste Leistung. Paulina Bertram (Jg. 2010), Tugce Ünvar (Jg. 2009), Toni Knie (Jg. 2010) und Erik Schuster (Jg. 2008) erlangten vor allem wichtige Erfahrungen und zeigten mit verbesserter Technik neue Bestzeiten.

Ein weiteres Highlight war die 4 x 100 Meter Freistil-Staffel der Herren. In der Besetzung Bretschneider und dreimal Bähr sicherte sich das Quartett den schwäbischen Meistertitel und bewies so die aktuelle Mannschaftsstärke der Mindelheimer Schwimmabteilung.

Trotz des mehr als erfolgreichen Wettkampfsamstages, war die Stimmung nach dem Wochenende bei den Athleten eher getrübt. „Ich war am Samstag topfit und mir haben noch wichtige Qualifikationszeiten für die bayerische Meisterschaft in zwei Wochen gefehlt“, sagte Benjamin Bähr. Nun müsse er trotz herausragender Form auf viele aussichtsreiche Starts verzichten und sei damit nicht der einzige Betroffene aus Mindelheim. (flok)

