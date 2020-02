06.02.2020

Mindelheimer schwimmen nah an die Bayernliga

Die Männermannschaft des TSV Mindelheim gewinnt den Landesligawettkampf in Augsburg. Zum Aufstieg in die nächsthöhere Liga fehlen aber noch ein paar Pünktchen.

Es ist der einzige Schwimm-Wettkampf, bei dem es nicht um die Einzelleistung der Athleten geht, sondern um das Mannschaftsergebnis. Und auf seine Mannschaft kann der TSV Mindelheim in diesem Jahr stolz sein. Bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft auf Landesebene in Augsburg standen am Ende nur vier bayerische Mannschaften besser da.

„In diesem Jahr gab es die Besonderheit, dass vier neue Strecken doppelt belegt werden mussten. Neben jeweils 50 Meter Schmetterling, Rücken und Brust, kamen die 100 Meter Lagen hinzu. Wir sind gerade so genug Schwimmer im TSV, um alles ausreichend zu belegen“, sagt Trainer und Schwimmer Robert Bretschneider.

Der TSV Mindelheim geht mit sieben Schwimmern an den Start

„Die neuen Strecken bedeuten natürlich eine zusätzliche Belastung.“ Dennoch stellte er einen nahezu perfekten Plan zusammen, welcher Schwimmer welche Lage und Strecke schwimmen muss. Er selbst sollte 2575 Punkte sammeln – und damit der wichtigste Punktelieferant für die Mindelheimer werden. Bretschneider (Jg. 1992) punktete auf den Freistilstrecken und glänzte auf der 100-Meter-Distanz mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 54,62 Sekunden.

Auch Trainer Alexander Huber (Jg. 1989) wurde selbst zum Aktiven. Der Brustschwimmer holte dem TSV Mindelheim 1349 Punkte aufs Konto. Schon die gesamte Vorbereitungszeit zeige, wie wichtig die deutsche Mannschaftsmeisterschaft für die Athleten sei, so Huber. „Mich faszinieren jedes Jahr aufs Neue der Teamgeist und die Motivation innerhalb der Mannschaft.“

Die Bähr-Brüder sammeln viele Punkte

Wichtiger Teil des Teams waren die drei Bähr-Brüder. Robin Bährs (Jg. 2004) Stärke liegt auf den langen Strecken wie 1500 und 400 Meter Freistil. Er konnte mit sehr guten neuen Bestzeiten 1892 Punkte für die Mindelheimer sammeln. Benjamin Bähr (Jg. 2001) bewies seine enorme Stärke auf der Rückenlage und erkämpfte 2449 Punkte. Auf der 50-Meter-Distanz übertrumpfte er seinen eigenen Vereinsrekord in 27,27 Sekunden.

Sasha Bähr (Jg. 1998) ist durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und seine 2558 erzielten Punkten besonders wichtig gewesen. Er schwamm mit einer Zeit von 5:00,72 Minuten zu einem neuen Vereinsrekord auf 400 Meter Lagen. Florian König (Jg. 1997) fehlten sichtbar die im Vorhinein geleisteten Trainingsstunden. Er blieb zwar bei jedem Start über seiner Bestmarke, konnte aber dennoch mit 2506 Punkten einen wesentlichen Teil zum Endstand beitragen.

Lesen Sie auch:

Ein Bruder-Trio verstärkt den TSV Mindelheim

Mindelheimer mit Vereinsrekord zum Schwabentitel

Ein weiterer erfolgreicher Teilnehmer war Christoph Pfleger (Jg. 2003). Er holte sich gleich zwei neue Vereinsrekorde mit herausragenden Bestleistungen: Über 100 Meter Rücken blieb er in einer Zeit von 1:00,09 Minuten nur ganz knapp über der begehrten Minutenmarke. Und über die doppelte Distanz, also die 200 Meter, schlug er in 2:12,66 Minuten an.

Im Großen und Ganzen kann die Schwimmabteilung mit 15.698 Punkten mehr als zufrieden mit sich sein. Auf schwäbischer Ebene haben nur die Schwimmvereine aus Augsburg und Kempten (beide Bayernliga) mehr Punkte erzielt. In der Landesliga Bayern kamen die Mindelheimer auf den fünften Platz. Damit haben sie zum vorherigen Jahr zwei Plätze gutgemacht. „In der Mannschaft steckt sehr viel Potenzial und nach oben sind es nicht allzu viele Punkte Abstand“, sagt Abteilungsleiterin Carolin Eckers. „Wenn alle weiterhin so diszipliniert trainieren, sind wir vielleicht nächstes Jahr schon ein heißer Kandidat für einen Aufstiegsplatz in die Bayernliga.“ Bis dahin stehen erst einmal wieder die Einzelleistungen im Vordergrund. (flok)

Themen folgen