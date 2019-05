19:57 Uhr

Mindelheimer sieht Rot nach vier Sekunden

Im A-Klasse-Spiel gegen Türkheim 2 holt sich ein Türkiyemspor-Spieler einen der schnellsten Platzverweise der Welt ab.

Von Axel Schmidt

Arber Ahmeti steht seit dem vergangenen Wochenende in einer Reihe mit so illustren Fußballern wie dem Nordiren Keith Gillespie, dem Jamaikaner Walter Boyd oder der Waliser Lee Todd. Sie alle eint, dass sie rekordverdächtig schnell vom Platz flogen. Gillespie und Boyd nach ihren Einwechslungen noch ehe die Partie wieder angepfiffen wurde, Todd nach immerhin zwei Sekunden. Und Ahmeti?

Der Spieler von Türkiyemspor Mindelheim schaffte am vergangenen Wochenende in der A-Klasse Allgäu 2 das Kunststück, unmittelbar nach seiner Einwechslung seinen Gegenspieler aus Türkheim derart umzumähen, dass er nach gerade einmal vier Sekunden wieder den Platz verlassen durfte: Rot wegen groben Fouls.

Entschuldigung und Krankenhausbesuch

Reumütig erklärte sich der Sünder anschließend in den sozialen Medien: „Wer mich kennt, der weiß zwar, dass ich ab und zu eklig werden kann, aber es nie meine Art war, jemanden mutwillig zu verletzen & es ist auch sicherlich keine rühmliche Tatsache, dass ich in den Top-5 der weltweit schnellsten roten Karten mich platziert habe.“ Ferner sandte Ahmeti dem Gefoulten die besten Genesungswünsche und das Versprechen, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen, außer, „dass es mir aufrichtig leidtut.“

Absicht sei ihm keine zu unterstellen, sagt auch sein Trainer Abo Özkarabacak: „Er hat sich vielleicht überschätzt. Er kam gerade rein, wolle den Ball in der nächsten Aktion mit einer Grätsche klären. Nur war der Gegner einen Schritt schneller.“ Nach dem Spiel sei er mit Ahmeti in die Kabine der Türkheimer gegangen, wo sich dieser nochmals entschuldigte. „Die sagten auch, dass er sich keinen Kopf machen soll.“

Gegen Rammingen fehlt der Rot-Sünder

Gleich am nächsten Tag habe Ahmeti seinen Gegenspieler im Krankenhaus besucht, so Özkarabacak. Ahmeti wird ihm allerdings in den kommenden Wochen fehlen. Der Tükiyemspor-Trainer rechnet mit einer Sperre von mindestens zwei, drei Wochen. Im Saisonendspurt könnte Ahmeti dann wieder eingreifen – und mit Türkiyemspor Mindelheim möglicherweise noch um den Aufstieg in die Kreisklasse spielen. Aktuell liegen die Mindelheimer auf dem zweiten Platz und haben fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei. Zu Spitzenreiter SC Eppishausen sind es nur drei Punkte, allerdings geht Özkarabacak nicht davon aus, dass seine Mannschaft den SCE noch einholen kann. „Die haben ein leichteres Restprogramm als wir.“ Am Sonntag empfangen die Mindelheimer den FC Rammingen in ihrer neuen Heimat, dem kürzlich eröffneten Sportheim.

Übrigens: Auch Tolga Akyol musste auf Mindelheimer Seite in diesem Spiel noch den Platz vorzeitig verlassen. Er sah in der 89. Minute Gelb, nur eine Minute später die Gelb-Rote Karte.

