vor 59 Min.

Mindelheimer und Wörishofer schwimmen ihre Meister aus

Die Schwimmer des TSV Mindelheim und des TSV Bad Wörishofen ermittelten in einem Wettbewerb die Unterallgäuer Meister.

Die beiden Schwimmabteilungen machen die Unterallgäuer Meister unter sich aus.

Nachdem der Vergleichswettkampf zwischen den Schwimmern aus Bad Wörishofen und Mindelheim mittlerweile schon zur Tradition geworden ist, entschieden sich die Abteilungsleiter beider Vereine, Alexandra Vögele und Carolin Eckers, den Saisonabschluss in der Halle wieder gemeinsam zu begehen.

Insgesamt 35 Mädchen und 25 Jungen kämpften so gegeneinander um den Unterallgäuer Meistertitel. Dabei starteten die Jahrgänge 2007 und jünger über 25 Meter Rücken und Brust sowie Freistilbeine mit Flossen und die Älteren jeweils über 50 Meter aller vier Lagen.

Dass in Wörishofen ein sehr gutes Grundlagentraining angeboten wird und deshalb eine herausragende Nachwuchsabteilung vorhanden ist, zeigten die Erfolge der jüngsten Kneippstädter Mädchen und Buben. In den älteren Jahrgängen übernahm dann der TSV Mindelheim das Zepter, was für eine sehr gute Arbeit der Leistungsgruppen steht.

Richtige Wettkampfatmosphäre kam bei der 12 x 25 m Freistil-Staffel auf. Alle Schwimmer wurden gemischt und auf die fünf Bahnen eingeteilt. Unter lautstarken Anfeuerungsrufen der Eltern und Geschwister schwammen sie um den Unterallgäuer Staffeltitel. Der Sieger freute sich über eine Goldmedaille. Zu guter Letzt durften dann auch die Eltern mitschwimmen. Bei der Familienstaffel bildeten jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder ein Team und mussten gemeinsam zum Erfolg schwimmen. (flok)

Die Unterallgäuer Meister:

Mädchen

Jg. 2012 Katica Gal (Bad Wörishofen) Jg. 2011 Franziska Maier (Bad Wörishofen) Jg. 2010 Paula Scholz (Bad Wörishofen) Jg. 2009 Lisa Haller (Bad Wörishofen) Jg. 2007/08 Alisa Lang (Bad Wörishofen) Jg. 2005/06 Johanna Vögele (Mindelheim) Jg. 2004 und älter Amelie Frei (Mindelheim)

Jungen

Jg. 2012 Fabian Dolp (Mindelheim) Jg. 2011 Devid Riel (Bad Wörishofen) Jg. 2010 Bastian Spiegl (Mindelheim) Jg. 2009 Wladislav Lang (Bad Wörishofen) Jg. 2007/08 Erik Schuster (Mindelheim) Jg. 2004/05 Robin Bähr (Mindelheim) Jg. 2003 und älter Sasha Bähr (Mindelheim)

