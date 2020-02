vor 4 Min.

Mindelheims Traum endet in Traunreut

Mindelheimer Maristenschüler halten beim südbayerischen Finale gut mit. Doch zum Weiterkommen reicht es am Ende nicht.

Die Reise ging weiter für die Handballer des Maristenkollegs Mindelheim. Die Abfahrt zur südbayerischen Meisterschaft der Wettkampfklasse III der Schulen verlief diesmal reibungslos – allerdings auch deutlich früher. Denn schließlich wurde das südbayerische Finalturnier in Traunreut (Kreis Traunstein) ausgetragen.

Der frühe Start und die lange Fahrt steckten den Unterallgäuern in der ersten Partie gegen das Maristengymnasium aus Furth noch deutlich in den Knochen. Unbeweglich und unkonzentriert leisteten sich die Mindelheimer Spieler ungewöhnlich viele Fehler. Zwar konnten sie immer wieder auf zwei Tore davonziehen, aber schlechte Abschlüsse und eine lückenhafte Abwehr ermöglichten es den Niederbayern immer wieder, zum Ausgleich zu kommen. Ein schwaches 12:12 war das Endergebnis.

Vier Fußballer und drei Handballer auf dem Feld

Dass es nicht einfacher werden würde in der nächsten Partie war von Anfang an klar. Beheimatet das Städtische Louise-Schroeder-Gymnasium München doch einige Spieler, die im Kader des Bayernligisten TSV Allach 09 auftauchen. Doch erfreulicherweise hatten sich die Maristenschüler wieder gefangen und fanden zu alter Stärke zurück. Auch wenn in dieser Partie teilweise nur drei „echte“ Handballer und dafür vier Fußballspezialisten auf dem Spielfeld standen, konnten die Unterallgäuer als Mannschaft überzeugen und den Gegner aus München lange Zeit ärgern. Dass sich gegen Ende die Erfahrung der Münchner durchsetzen konnte, war nicht überraschend. Das Louise-Schroeder-Gymnasium siegte verdient mit 14:10.

In der letzten Begegnung trafen die Unterallgäuer nun auf das gastgebende Johannes-Heidenhain-Gymnasium aus Traunreut. Dank hohem Spieltempo auf beiden Seiten entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Keine Mannschaft konnte sich nennenswert absetzen. Mit zunehmender Spieldauer machte sich auf Mindelheimer Seite dann aber doch die mangelnde Spielpraxis bemerkbar und der Gastgeber (und spätere Turniersieger) aus Traunreut konnte sich langsam absetzen.

Schlussendlich musste sich das Maristenkolleg mit 14:19 geschlagen geben. Dank des deutlich besseren Torverhältnisses durften sich die Mindelheimer Buben über einen tollen dritten Platz im südbayerischen Finale freuen, der auf der langen Heimreise auch noch ordentlich gefeiert wurde. (axe)

