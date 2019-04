18:31 Uhr

Mindelheims neue Ski-Stadtmeister

Sascha Radl und Claudia Milhard heißen die neuen Ski-Stadtmeister in Mindelheim.

Der SC Mindelheim hat zwei neue Stadtmeister. Auf der Waldstrecke in Grasgehren waren Sascha Radl und Claudia Milhard die Schnellsten.

Der SC Mindelheim richtete vor Kurzem nicht nur das letzte Rennen um den Ski-Kreiscup aus, sondern auch seine Stadtmeisterschaft. Auf der Waldstrecke in Grasgehren kämpften knapp 60 Teilnehmer zwischen drei und 63 Jahren um die schnellsten Zeiten.

Einige von ihnen hatten bereits am Kreiscup-Rennen teilgenommen und versuchten nun, ihre Zeiten vom Vormittag auf der von Simon Gutleber gesteckten Strecke zu verbessern.

Mindelheimer Stadtmeisterin wurde in einer Zeit von 36,79 Sekunden Claudia Milhard, die in der Hauptklasse gestartet war. Bei den Herren musste sich der Vorjahres-Stadtmeister Vincent den Besten Roda dem ein Jahr älteren Sascha Radl geschlagen geben, der die Strecke in nur 33,21 Sekunden bewältigte und seine Kreiscup-Zeit vom Vormittag um zweieinhalb Sekunden unterbot. (mz)

