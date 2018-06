vor 49 Min.

Mindelzell ist bereit für den Meistercup Lokalsport

In Mindelzell treffen am Samstag die schwäbischen Meister aufeinander, darunter auch drei Unterallgäuer Teams.

Von Alexander Sing

Eine Pressekonferenz findet im Vereinsheim des Kreisligisten SV Mindelzell eher selten statt. Doch wenn am Samstag die schwäbischen Fußballmeister auf dem Sportplatz Am Wiedanger die Besten der Besten suchen, dann will dieses Ereignis standesgemäß begangen werden. Für die Auslosung der Gruppen luden die Mindelzeller, der Bayerische Fußballverband (BFV) und Hauptsponsor Erdinger Weißbräu also live ins Vereinsheim ein. Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger gab die Losfee, zog in bester Fernseh-Auslosungsshow-Manier die Plastikkugeln aus einer großen Schale und teilte die 20 Herrenteams und sieben Frauenteams in ihre Vorrundengruppen ein.

Aus dem Landkreis Unterallgäu sind mit dem FC Viktoria Buxheim (Kreisliga Mitte), SV Steinheim (A-Klasse 1) und FC Loppenhausen (A-Klasse 2) drei Teams am Start. Bezirksliga-Aufsteiger TSG Thannhausen verzichtete zugunsten eines lange vereinbarten Testspiels gegen den FC Lauingen auf das Startrecht. Die Teams werden auf dem Kleinfeld mit jeweils fünf Spielern plus Torwart gegeneinander antreten. Eine Partie dauert zwölf Minuten. Es herrscht kein Passzwang, Spieler müssen lediglich Vereinsmitglied sein. Favoriten bei den Herren sind natürlich die höchstklassigen Mannschaften, der Bezirksliga-Krösus FC Kempten sowie die Kreisliga-Meister Viktoria Buxheim (Allgäu Mitte), Türkgücü Königsbrunn (Augsburg), SV Holzkirchen (Donau Nord) und FC Affing (Augsburg Ost). Bei den Frauen dürften Bezirksoberliga-Sieger SSV Anhausen sowie die Bezirksliga-Meister FC Augsburg und SC Biberach vorne mitspielen.

Es winkt ein Pokal-Duell mit den Löwen

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe ziehen nach der Vorrunde ins Viertelfinale (Herren) bzw. Halbfinale (Frauen) ein. Die beiden Finalisten sowie der Drittplatzierte bei den Herren sowie das Siegerteam der Frauen ziehen in das Landesfinale ein, das am 8. Juli im mittelfränkischen Roth stattfindet. Darüber hinaus kann sich jeweils ein Herren- und Frauen-Team im Geschicklichkeits-Parcours einen Platz für die Endrunde sichern. Dort winken dann attraktive Duelle, wenn nämlich Landes-, Bayern- und sogar der Regionalliga-Meister TSV 1860 München ins Geschehen eingreifen. Den Siegern winken einwöchige professionelle Trainingslager.

Seit 2005 wird in Bayern der Meister der Meister gesucht. Mindelzell ist bereits die fünfte Station im Landkreis für das Turnier. Bürgermeister Walburger lobte die Organisatoren des SV Mindelzell und betonte, dass man durch den Landkreislauf bereits Erfahrung mit sportlichen Großveranstaltungen habe. Kreisspielleiter Franz Bohmann hofft auf attraktive Spiele und zahlreiche Zuschauer.

