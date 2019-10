29.10.2019

Mit offenem Visier

Während die TSV-Männer unnötig verlieren, reißt die Serie der Frauen

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Die Wochenend-Bilanz der Handballer des TSV Mindelheim fällt ernüchternd aus.

Mindelheim und Eichenau II waren von Beginn an spielerisch auf Augenhöhe – mit dem Unterschied, dass der Gast aus Mindelheim nur einmal die Führung hatte und das gesamte Spiel nicht mehr wiedererlangte. Zwar war Eichenau kurzzeitig sogar 14:11 in Front, aber weiter ließ der TSV seinen Gegner nicht davonziehen.

Johannes Heimpel hatte auf der Spielmacherposition eine tollen Auftritt und traf beinahe aus allen Lagen das Tor – insgesamt 13 Mal. Doch sinnbildlich für den gesamten Spielverlauf war eine Szene, in der ein Mindelheimer Spieler gleich zwei Gegenstöße in Folge vergab. „Der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Aber wenn wir freie Würfe vom Kreis und im Gegenstoß nicht treffen, dann wird es eben schwer“, meinte Spieler Markus Gaum (zwei Tore) dazu. So lief auch die gesamte zweite Halbzeit. Beide Mannschaften kämpften mit offenen Visier, denn anders als das letztendliche Ergebnis (33:31) vermuten lässt, zeigte der TSV eigentlich eine ordentliche Abwehrleistung.

Vorstand Alexander Weikmann erklärte nach der Partie: „Das Spiel hatte keinen Sieger verdient, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“ Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen verharrt der TSV damit im Tabellenmittelfeld. (haba)

Nach dem Traumstart von drei Siegen in Serie sind die Frauen des TSV Mindelheim wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Beim TSV Landsberg verloren die Mindelheimer Damen mit 19:14. Erfolgreichste Schützin aufseiten der Mindelheimerinnen war Katharina Spieß mit drei Treffern. Zumindest tabellarisch ist die Niederlage verschmerzbar: Dort steht das Team vorerst weiterhin auf Platz eins, wenn auch die meisten Verfolger-Teams noch weniger Spiele haben. (mz)

