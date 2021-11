Motocross

14:08 Uhr

Offroader Oberrieden stellen Weichen für die Zukunft

Plus Der Motocrossverein aus Oberrieden hat auf seiner Mitgliederversammlung den Vorstand neu gewählt. Doch es wurde auch auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und Zukunftsthemen besprochen.

Der Motocrossverein in Oberrieden hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Nach fast 20 Jahren übergab Manfred Menzel den Vorsitz der Offroader an die Jugend. Maximilian Korda, der von Kindesbeinen an den Motocrossverein Oberrieden begleitet hat, wurde in der Mitgliederversammlung als 1. Vorstand bestätigt.

