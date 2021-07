Die Gebrüder Banholzer aus Blonhofen fahren auf getrennten Strecken

Plus Saisonbeginn für die Brüder Banholzer: Während Peter im Supermoto startet, geht Max auf die Motocross-Piste. Beide werden jedoch unerwartet ausgebremst.

Auch im Motorradsport schlug die Pandemie zu und verkürzte die Saison 2020. Heuer stand der Start zunächst in den Sternen, doch inzwischen sinken die Inzidenzwerte deutlich und nun geht es Schlag auf Schlag: Sowohl Max Banholzer im Motocross (MX) als auch Peter Banholzer im Supermoto haben innerhalb kurzer Zeit mehrere Rennen absolviert. Die Brüder aus Blonhofen fuhren zwar die meiste Zeit ihrer Karriere zusammen, gehen jetzt aber getrennte Wege.