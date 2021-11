Der SC Eppishausen trauert um einen Macher und Fan

Plus Grün und weiß waren seine Farben: Alfred Schomanek, langjähriger Abteilungsleiter der Fußballer des SC Eppishausen, ist überraschend gestorben.

Fußball war sein Leben, auch wenn er nur eine begrenzte Zeit selbst aktiv an den Ball getreten hat: Vergangene Woche starb Alfred Schomanek, langjähriger Fußball-Abteilungsleiter des SC Eppishausen.