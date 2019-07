18:03 Uhr

Nachwuchs erobert das Stadion des TSV Mindelheim

Dort, wo sonst die erste Mannschaft in der Kreisliga spielt, werden am Wochenende die Nachwuchskicker ihre Kleinfeldturniere austragen.

Erstmals richtet der TSV Mindelheim ein zweitägiges Sommerturnier aus. Dafür muss sogar die erste Herrenmannschaft weichen.

Von Axel Schmidt

Nachdem das Julius-Strohmayer-Stadion nun saniert ist, will es der TSV Mindelheim auch in der Sommerpause mit Leben füllen. So veranstaltet die Jugendfußballabteilung des TSV am kommenden Wochenende erstmals den Getränke-Hell-Sommercup. Insgesamt werden am Samstag und Sonntag fünf Kleinfeldturniere im Stadion ausgetragen.

Samstag, 6. Juli Den Auftakt machen am Samstag die E2/E3-Junioren mit ihrem Turnier. Acht Mannschaften spielen ab 9 Uhr um den Turniersieg. Um 14 Uhr legen dann die E1-Junioren los. Hier umfasst das Starterfeld vier Mannschaften, die im Modus Jeder gegen jeden antreten.

Sonntag, 7. Juli Den zweiten Turniertag eröffnen die jüngsten Kicker. Ab neun Uhr stehen sich acht Bambini-Mannschaften gegenüber. Um 14 Uhr gibt es dann den Doppelpack: Parallel spielen hier die F2- und F1-Juniorenmannschaften um den Turniersieg. Während bei der F2-Jugend acht Mannschaften im Einsatz sind, umfasst das Turnier der F1-Jugend zehn Teams.

Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist an beiden Tagen mit Kaffee, Kuchen und Grillgut während der Turniere gesorgt.

