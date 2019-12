vor 17 Min.

Neue Spieler in Kaufbeuren, Memmingen und Bad Wörishofen

Das Personalkarussell bei den hiesigen Eishockey-Klubs dreht sich schnell. Der ESV Türkheim will diesmal in Lechbruck bestehen.

Von einer ruhigen Vorweihnachtszeit ist im Allgäuer Eishockey gerade wenig zu merken. Das Personalkarussell dreht sich in Kaufbeuren, Memmingen und in Bad Wörishofen.

DEL 2 Zunächst gab der ESV Kaufbeuren vor den beiden Spielen gegen die Dresdner Eislöwen (Freitag, 19.30 Uhr in Dresden und sonntags, 17 Uhr, in Kaufbeuren) die Verpflichtung von Calvin Pokorny bekannt. Der 21-jährige Stürmer wechselte vom DEL2-Ligakonkurrenten Ravensburg Towerstars zu den Jokern.

Dann vermeldete der ESV Kaufbeuren, dass Mike Mieszkowski und Garret Pruden nicht mehr für den ESVK auflaufen. Mieszkowski wird sich nach Angaben der Joker einem anderen Verein in der DEL2 anschließen. Der 26-Jährige wechselte im Sommer vom DEL-Klub Nürnberg Ice Tigers nach Kaufbeuren, erfüllte aber die Erwartungen nicht. Garret Pruden absolvierte – mit einer Förderlizenz vom Kooperationspartner Ingolstadt ausgestattet – 13 Spiele für den ESVK. Künftig läuft der 20-jährige Verteidiger für den DEL2-Ligakonkurrenten EHC Freiburg auf. Für die Spiele gegen Dresden am Wochenende stehen noch „dicke Fragezeichen“ hinter dem Einsatz von Torhüter Stefan Vajs und Stürmer Joey Lewis. Daniel Oppolzer musste kurzfristig operiert werden und fällt nun für mindestens zwei Wochen aus.

Oberliga Zwei Spiele gegen sämtliche Teams der Oberliga sind absolviert, die Indians thronen noch immer auf dem ersten Tabellenrang. Nun startet die Regionalrunde, in der gegen fünf Teams noch je ein Heim- und Auswärtsspiel ausgetragen wird, ehe die Meisterrunde Mitte Januar startet. Los geht es am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in Füssen, wo sich beide Teams zum dritten Mal in dieser Spielzeit gegenüber stehen. Bei den Indians wird der Fokus in diesem Spiel besonders auf Brad Snetsinger liegen, der zur Zeit hervorragend in Form ist (neun Scorerpunkte in den letzten drei Spielen). Ihm zur Seite steht mit Tim Richter ein neuer Angreifer, den die Indians unter der Woche aus Bayreuth in die Maustadt lotsen konnten.

Landesliga Derbyzeit auch in Bad Wörishofen. Heute Abend (20 Uhr) gastiert der ESV Buchloe in der Eis-arena. An das Hinspiel hat man in Bad Wörishofen nicht die besten Erinnerungen: Mit 2:7 verlor der EVW in Buchloe. „Wir haben vergangene Woche Kempten geschlagen, warum sollte also auch gegen Buchloe nicht etwas drin sein“, sagt Robert Macht. Der Sportliche Leiter des EVW hofft auf einen Schub, den das vergangene Wochenende mit zwei Siegen bringen sollte. „Das hat schon gutgetan“, sagt Macht. Allerdings bezahlten die Wörishofer den Sieg gegen Fürstenfeldbruck teuer: Patrick Janac wird erst einmal ausfallen. „Er muss sich einer Kernspintomografie unterziehen“, sagt Macht. Janac musste nach einem rüden Foul das Eis verletzt verlassen.

Der EV Bad Wörishofen hat auf die Ausfälle nun reagiert und kann zum Heimspiel gegen Buchloe einen neuen Verteidiger präsentieren. Simon Steiner, U15-Trainer des ESV Kaufbeuren, wird seine Eishockeystiefel für den EVW schnüren.

Zum Derby gegen Buchloe hat sich der EVW wieder etwas einfallen lassen. Ein kleiner Adventsmarkt mit Gebäck, Likör und gebrannten Mandeln soll die Zuschauer in Weihnachtsstimmung bringen. Und den Weihnachtsfrieden beim Derby nicht in Gefahr bringen. „Da habe ich bei Buchloe keine Angst. Deren Fans sind nicht rabiat“, sagt Macht.

Gäste-„Fans“ sorgen für Polizeieinsatz in Bad Wörishofen

Beim Heimspiel gegen Kempten musste vergangene Woche die Polizei anrücken. Unter den rund 60 Fans aus Kempten hätten sich zwei, drei Zuschauer – einer mit Megafon – zu ausfällig gegenüber dem Schiedsrichter geäußert. Dieser habe daraufhin mit den EVW-Verantwortlichen Rücksprache gehalten. „Vorsorglich haben wir die Polizei gerufen. Aber nach dem Spiel sind sie alle ganz friedlich abgezogen“, sagt Macht.

Bezirksliga Wieder trifft der ESV Türkheim auf den ERC Lechbruck, wieder spielt man in Lechbruck. „Durch die 1,5-fach Runde in unserer Gruppe hat der ERC Lechbruck uns zweimal zuhause“, erklärt Türkheims Sportlicher Leiter Franz Döring vor der Partie am Freitag (19.30 Uhr). Das erste Aufeinandertreffen hatten die Ostallgäuer bei widrigen Wetterbedingungen in ihrem Freiluftstadion mit 1:5 verloren. Diesmal wollen die Türkheimer ihre Tabellenführung gegen den Tabellenzweiten behaupten. „Meine Jungs sind heiß auf das nächste Spitzenspiel und werden alles versuchen, um den nächsten Favoriten hinter sich zu lassen“, verspricht Trainer Michael Fischer. (axe)

