Neues Trainerduo für die SG Amberg/Wiedergeltingen

Jonas Meichelböck sammelte in Memmingen Regionalliga-Erfahrung und spielte zuletzt beim TSV Landsberg in der Bayernliga.

Plus Beim Kreisklassisten beerben zwei bekannte Namen als Spielertrainer den bisherigen Coach Hans Sedlmeir.

Von Axel Schmidt

Beim Fußball-Kreisklassisten SG Amberg/ Wiedergeltingen gibt es einen Wechsel auf der Trainerposition. Der Verein trennt sich vom bisherigen Coach Hans Sedlmeir und setzt in Zukunft auf eine Doppelspitze: Jonas Meichelböck und Thomas Waltenberger werden die erste Mannschaft der SG Amberg/Wiedergeltingen ab Sommer als Spielertrainer führen.

Wie Abteilungsleiter Benedikt Hartung bestätigt, habe sich diese Chance für den Verein aufgetan. „Die Entscheidung, die beiden im Sommer zu holen, ist vom Verein ausgegangen“, sagt Hartung. Hans Sedlmeier hätte die Saison zwar gerne beendet, doch angesichts der Konstellation, dass die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie bis in den Frühjahr 2021 hinein verlängert wurde, habe man sich auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit geeinigt.

Sedlmeier hat das Team seit 2017 betreut

Sedlmeir hatte den FSV Amberg 2017 übernommen und ab 2018 die erste Mannschaft der damals neu gegründeten Spielgemeinschaft SG Amberg/Wiedergeltingen betreut. Da zum Ende der Spielzeit 2019/20 ohnehin ein Trainerwechsel anstehen sollte, ergriff der Kreisklassist die Möglichkeit, mit Meichelböck und Waltenberger zwei hochklassige Spieler als Trainer zu verpflichten.

Thomas Waltenberger hat von 2017 bis 2019 den TSV Markt Wald trainiert. Bild: Robert Prestele

„Jonas Meichelböck kommt aus Wiedergeltingen. Bei ihm waren es berufliche Gründe, die den Ausschlag für den Wechsel vom TSV Landsberg gegeben haben“, sagt Hartung. Der 27-jährige Meichelböck spielte zuletzt vier Jahre für den Bayernligisten TSV Landsberg. Zuvor hat der Mittelfeldspieler drei Jahre beim Regionalligisten FC Memmingen unter Vertrag. Für Meichelböck ist es die erste Trainerstation.

Waltenberger kommt aus Neugablonz

Thomas Waltenberger hat bereits Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt. Von 2017 bis 2019 betreute er zwei Jahre lang den TSV Markt Wald. Als Spieler war Waltenberger zuletzt beim Bezirksligisten BSK Olympia Neugablonz aktiv.

„Die beiden sollten zur neuen Saison kommen, doch da spielte nun Corona nicht mit. Jetzt kommen sie eben im Sommer und werden die Mannschaft in den restlichen Spielen betreuen“, sagt Hartung.

Am Saisonziel werde sich trotz der hochkarätigen Zugänge allerdings nichts ändern. Die SG Amberg/Wiedergeltingen belegt den sechsten Platz in der Kreisklasse Allgäu 2 und hat – bei noch ausstehenden zehn Spielen – zwölf Punkte Rückstand auf den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. „Wir schauen, dass wir die Rückrunde ordentlich zu Ende bringen, dann können wir in der neuen Saison angreifen“, sagt Hartung.

