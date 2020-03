vor 20 Min.

Neues Trio regiert

Die neuen Regenten in Rammingen heißen (von links) Leonard Kerler (Jugend), Christoph Hiendleder (Schützenklasse) und Johann Linder (Luftpistole).

In Rammingen geht es beim Königsschießen spannend zu

Eine ganz enge Kiste war das Königsschießen in Rammingen in diesem Jahr. In der Schützenklasse lagen die ersten drei Luftgewehrschützen gerade einmal 1,54 Teiler auseinander.

Am besten hatte Christoph Hiendleder gezielt. Er holte sich mit einem 5,23-Teiler die Königswürde. Auf die Plätze zwei und drei kamen Sebastian Förg (6,55-Teiler) und Eryk Schmidt (6,77-Teiler).

Bei der Jugend wurde Leonard Kerler mit einem 22,29-Teiler zum König ernannt. Hannah Becker (19,16-Teiler) wurde Zweite vor Lena Reiber (30,97-Teiler).

Bei den Luftpistolenschützen konnte sich Johann Linder (45,27-Teiler) den Titel vor Schützenmeister Josef Blum (59,09-Teiler) sichern. Dritter wurde Jürgen Schindele (67,25-Teiler). (mz)

Die weiteren Ergebnisse:

Meisterschaft Luftpistole 1. Jürgen Schindele (93 Ringe), 2. Andreas Nieberle (91), 3. Magnus Jäger (90) Luftgewehr Schützenklasse 1. Jonas Scharpf (99 Ringe), 2. Johann Reitenberger (98), 3. Joachim Schneider (97) Jugend 1. Ledna Reiber (96 Ringe), 2. Moritz Rauscher (90), 3. Tobias Schmid (86) Schüler 1. Hannah Becker (77 Ringe), 2. Laura Ritter (74), 3. Joelina Blum (71) Vereinsmeisterschaft Schützenklasse 1. Jonas Scharpf (379 Ringe), 2. Katharina Miller (376), 3. Heiko Guntner (375) Jugend 1. Lena Reiber (369 Ringe), 2. Tobias Schmid (313), 3. Lukas Rieber (300).

