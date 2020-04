Neuling holt sich in Tussenhausen den Titel

Plus In Tussenhausen holt sich ein Jungschütze gleich bei seiner ersten Teilnahme die Königskette.

Während die Talerkette der Luftgewehrschützen bei den Angelbergschützen in Tussenhausen einmal mehr den Weg ins Hause Vogt findet, darf sich bei den Jungschützen ein Neuling feiern lassen.

Denn Jannik Kohl holte sich bei seiner ersten Teilnahme am Königsschießen in Tussenhausen mit einem 41,2-Teiler gleich den Königstitel. Ihm folgten die Brüder Maximilian (54-Teiler) und Christoph Nattenmiller (89-Teiler). In der Schützenklasse war Karoline Vogt wieder nicht zu schlagen. Sie setzte sich mit einem 5,8-Teiler vor Walter Hösle (22,8-Teiler) und Phillip Vogt (27,2-Teiler) durch. Die Königswürde bei den Pistolenschützen sicherte sich der erste Schützenmeister Peter Roll mit einem 14,1-Teiler. Ihm folgten Werner Spura (45,2-Teiler) vor Thomas Scholz (89,0-Teiler).

Unter den 31 Teilnehmern wurden auch diverse Pokale ausgeschossen. Der Jugendpokal ging an Maximilian Nattenmiller, der Damenwanderpokal an Cornelia Vogel, der Pistolenwanderpokal an Thomas Scholz und der Schützenwanderpokal an Dominik Vogt. (axe)

Die Ergebnisse im Überblick:

Meisterserie Schützenklasse 1. Dominik Vogt (380 Ringe), 2. Martin Wiederseiner (379), 3. Philipp Vogt (364) Damen 1. Cornelia Vogel (390), 2. Karoline Vogt (379), 3. Martina Götzfried (359) Pistole 1. Thomas Scholz (366), 2. Peter Roll (347), 3. Werner Spura (335) Jugend 1. Konstantin Vogel (319), 2. Maximilian Nattenmiller (316), 3. Christoph Nattenmiller (314) Meisterprämie Luftgewehr 1. Cornelia Vogel (390), 2. Dominik Vogt (380), 3. Martin Wiederseiner (379) Punktblattl 1. Dominik Vogt (12,0-Teiler) 2. Cornelia Vogel (18,7), 3. Martin Wiederseiner (24,5).