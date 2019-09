vor 23 Min.

Nur einer verteidigt in Mindelheim seinen Titel

Der TC Mindelheim kürt nach spannenden Spielen seine Vereinsmeister. So manche Finalpaarung kommt bekannt vor.

Von Axel Schmidt

Seine neuen Vereinsmeister konnte kürzlich der TC Mindelheim küren. Sportwart Karl Deeg verzeichnete insgesamt 22 Einzelspieler und acht Doppelpaare bei der Tennismeisterschaft des TC Mindelheim.

Bei den Senioren 50 feierte Mario Gruber seinen ersten Titelgewinn. Er setzte sich in einem spannenden Halbfinale gegen Christian Schielle in drei Sätzen durch (2:6, 6:4, 6:2). Sein Finalgegner hieß Robert Frei. Er hatte Klaus Frahne in der Vorschlussrunde in zwei Sätzen (7:6, 6:3) bezwungen. Im Finale dominierte zuerst Gruber klar das Spiel und gewann den ersten Satz mit 6:0. Im zweiten Satz konnte Robert Frei das Spiel offener gestalten, letztendlich gewann Mario Gruber aber auch diesen Satz mit 6:4, was den erstmaligen Titel für ihn bedeutete.

Bei den Senioren 65+ hießen die Sieger in einem parallel durchgeführten Doppelwettbewerb Hans Huber und Jürgen Goebel.

Im Herren-Doppel geht es hochklassig zu

Im Herren-Doppel gab es keine Überraschungen, das Endspiel war die Neuauflage der Paarung aus dem vergangenen Jahr. Die Titelverteidiger Max Herzog/Simon Tuglu machten im Halbfinale mit Christian Schielle/Franz Hetzl kurzen Prozess und bezwangen diese klar mit 6:0, 6:1. Sehr viel mehr zu kämpfen hatten dagegen Peter Franzen/Karl Deeg, die sich erst im dritten Satz gegen Sebastian Kühsel/Mauritius Freuding mit 6:0, 4:6, 6:2 durchsetzten. In der Neuauflage des Vorjahresfinales drehten Peter Franzen/Karl Deeg diesmal den Spieß um und gewannen gegen Max Herzog/Simon Tuglu in einem hochklassigen Match mit 7:5, 7:6 (7:3).

Ebenso wie im Doppel, machten auch im Herren-Einzel die Favoriten den Titel unter sich aus. In den Halbfinals standen sich die gesetzten Peter Franzen und Oliver Zielina sowie Sebastian Kühsel und Marcel Sesar gegenüber. Franzen und Kühsel gewannen ihre Spiele sicher in jeweils zwei Sätzen. Auch hier war damit die Neuauflage des Vorjahresfinales perfekt. Titelverteidiger Peter Franzen zeigte sich im Endspiel keine Blöße und gewann souverän mit 6:4, 6:3.

