vor 4 Min.

Oberegg lässt seine Chancen liegen

Der SV Oberegg nutzt seine Tormöglichkeiten nicht und so gewinnt der TSV Mindelheim das Derby mit 3:0.

Von Robert Prestele

Ein Lehrbeispiel für Ergebnisfußball lieferte der TSV Mindelheim am Samstag im Derby gegen den SV Oberegg ab. Eiskalt nutzten die Spieler von Trainer Benedikt Deigendesch ihre Torchancen und starteten, letztlich dann auch nicht unverdient, mit einem 3:0-Erfolg in die neue Saison.

Die Voraussetzungen für ein Top-Derby in Oberegg waren vor der Begegnung ja bestens: hier die Heimmannschaft als souveräner Meister und Aufsteiger aus der Kreisklasse - dazu auch noch Pokalsieger. Und auf der anderen Seite die Kreisstädter als ambitioniertes Team, dessen Anspruch es sicherlich ist, mittelfristig wieder in einer höheren Liga zu spielen.

Und das Spiel hielt auch, zumindest im ersten Durchgang, was die Voraussetzungen versprachen. Die Gastgeber gingen selbstbewusst und mit einem enormen Engagement in die erste Partie nach dem Aufstieg. Die Gäste allerdings hielten munter dagegen.

Mit hohem Pressing und frühem Anlaufen des Gegners versuchten beide Teams den kontrollierten Spielaufbau des Kontrahenten zu unterbinden. Dies bedingte natürlich für beide auch einen erheblichen läuferischen Aufwand.

So kamen die Gastgeber dann vor allem mit weiten Bällen über beide Außenbahnen immer wieder gefährlich vor das von Rückkehrer Hannes de Paly gehütete Tor. Und schon bald zeigte sich die große Schwäche der Oberegger an diesem Tag. Bereits in der neunten Minute tauchte ein Stürmer der Gastgeber allein vor dem Mindelheimer Tor auf. Der Keeper rettete aber in höchster Not.

Den Obereggern wollte einfach kein Tor gelingen

Und das sollte sich wiederholen. Ein ums andere Mal erspielten sich die Hausherren beste Einschussmöglichkeiten. Allein, ein Tor wollte ihnen einfach nicht gelingen. Gerade in dieser Phase hat wohl so mancher SVO-Fan den verletzten Top-Torjäger Christian Faulstich schmerzlich vermisst.

Wie es geht, zeigten dann die Gäste in professioneller Manier: und das gleich mit einem Doppelschlag.

Kurz vor der Halbzeitpause zog der quirlige Tom Wölfle links im Spurt bis zur gegnerischen Grundlinie und passte in den Rückraum. Gekonnt und lässig verlängerte dort Patrick Eckers das Zuspiel unhaltbar ins lange Eck. Nur drei Minuten später setzte sich Berkan Köroglu im Strafraum durch und ließ Goalie Carsten Schmelz mit einem Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit.

Besten Torchancen erspielt, aber plötzlich heißt es 0:2 – die Oberegger Spieler schienen gar nicht zu wissen, wie ihnen geschieht.

Das Szenario setzte sich in der zweiten Hälfte gleichsam fort. Selbst einen Freistoß aus nur sechs Metern brachten die Gastgeber nicht im Mindelheimer Gehäuse unter.

Die Mindelheimer hatten immer mehr vom Spiel

Die Gäste hatten im zweiten Abschnitt dann auch immer mehr vom Spiel. Nun schien, zumindest läuferisch, das Mittwochspiel – Pokalspiel gegen Türkgügcü München – seitens der Oberegger Spieler seinen Tribut zu fordern.

Mit einem herrlichen Heber über den heraus eilenden Keeper Carsten Schmelz hinweg in die Maschen sorgte Gästestürmer Riccardo Schulz, eine Viertelstunde vor dem Ende, dann für die Entscheidung und den Endstand. Ein Fußballspiel entscheiden am Ende die Tore. Und da zeigten die Kreisstädter effektiv, wie es geht.

„Das Manko der Chancenverwertung zieht sich wie ein roter Faden schon seit der Vorbereitung durch unser Spiel. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Wir haben bestens mitgehalten und hätten sogar in Führung gehen können oder gar müssen, aber leider ist uns kein Tor gelungen“, war Obereggs neuer Trainer Michael Schmalholz vor allem über das Ergebnis frustriert.

Zumindest mit dem Ergebnis vollends zufrieden war Mindelheim Coach Benedikt Deigendesch: „Das war heute das Ergebnis, das ich mir vorgestellt habe. An unserem Spiel kann man schon noch so einiges verbessern. Aber wie auch immer, das war nun erstmal ein guter Start in die neue Saison“, so seine Einschätzung.

So haben sie gespielt:

SV Oberegg: Schmelz, Bauschmid, Rothermel, Faulstich, Linder, Neher, Rothärmel, Fischer, P. Müller, Ch. Müller, Eisenschmid, Littow, Zingerle, Sontheimer

TSV Mindelheim: De Paly, Yörür, Bückle, Kugelmann, Schulz, Haugg, Eckers, Hefele, Wölfle, Schuster, Köroglu, Priewe, Hanns, Kienle

Tore: 0:1 Patrick Eckers (38.), 0:2 Berkan Köroglu (41.), 0:3 Roccardo Schulz (76.)

Zuschauer: 260

Schiedsrichter: Florian Faab

