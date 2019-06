vor 7 Min.

Ottobeuren erwartet einen Teilnehmer-Rekord

Beim Unterallgäu-Triathlon in Ottobeuren gehen am Samstag über 600 Sportler an den Start.

Die Marktgemeinde Ottobeuren steht am kommenden Samstag wieder ganz im Zeichen des Unterallgäu-Triathlon. Die Großveranstaltung geht in diesem Jahr zum 30. Mal über die Bühne. Die Organisatoren um Georg Lübeck und Peter Neß gehen von einem Teilnehmer-Rekord aus. Über 600 Athleten haben sich angemeldet. Seit Monaten seien alle Startplätze ausgebucht, obwohl man mit viel Einsatz das Kontingent nochmals erhöht habe. Die Strecken und der Zeitplan haben sich im Vergleich zum Jahr 2018 nicht geändert.

Die Sportler können zwischen der Volksdistanz und der Olympischen Distanz wählen. Für den Volkstriathlon haben sich 330 Teilnehmer gemeldet. Die Athleten müssen 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.

Die Organisatoren rechnen damit, dass es hier wieder einen heißen Kampf zwischen den Einzelstartern, die alle drei Disziplinen alleine bewältigen, und den Staffeln geben wird. Bei der Staffel – insgesamt haben sich 35 Teams angemeldet – bestreitet jeder Teilnehmer, darunter mindestens eine Dame, nur eine dieser Strecken.

Haben die Lokalmatadoren eine Chance?

Auf der Olympischen Distanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen wird vor allem interessant sein, ob sich die Lokalmatadore Michael Keppeler aus Ottobeuren und der Memminger Christian Brader gegen die Athleten aus den 20 Vierer-Teams der Herren-Landesliga Süd, die aus ganz Südbayern anreisen, durchsetzen können. Womöglich macht aber auch die junge Garde um Max Häberle vom TV Memmingen das Rennen.

Auch die Siegerin aus dem Vorjahr, Sigrid Mutscheller (SG Niederwangen), und die VorjahresZweite Sabine Buxhofer (Tri Dornbirn) werden bei der Plätzevergabe wieder ein Wörtchen mitreden wollen. Insgesamt gehen in dieser Disziplin 232 Teilnehmer an den Start.

Los geht es an den Attenhauser Baggerseen

Der Startschuss für den Volkstriathlon fällt um 10 Uhr an den Attenhauser Baggerseen. Um 10.15 Uhr ist dann die Olympische Distanz an der Reihe. Die Strecken zwischen den Baggerseen und Ottobeuren sowie die Lauf-Runden um die Klostermauern bieten den Zuschauern nach Angaben der Veranstalter reichlich Gelegenheit, das Rennen zu verfolgen. Der ausrichtende TSV Ottobeuren bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderlichen Umleitungen und Straßensperrungen. Kurz vor 11 Uhr wird bereits der Schnellste des Volkstriathlons auf dem roten Teppich im Ziel auf dem Marktplatz erwartet.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt einmal mehr Manfred Ott. Er will vom Start weg die Zuschauer mit spannenden Informationen zu den Athleten und zum Renngeschehen versorgen. Die rund 200 Helfer verfolgen derweil gespannt die Wettervorhersage. Für die Wettkämpfer wäre ein nicht zu heißes, aber trockenes Wetter ideal. Allerdings sind sich die Meteorologen weitgehend einig, dass sich die Temperaturen zum Zeitpunkt des Wettkampfs wohl um die 25 Grad bewegen werden. Da heißt es für die Sportler vor allem: trinken, trinken, trinken. (mz, johs)

