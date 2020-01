vor 34 Min.

Perfekter Start für die RG Burig Mindelheim

Die RG Burig Mindelheim richtet in Balderschwang nicht nur zwei Skirennen aus, sondern erobert auch noch zahlreiche Podestplätze.

Die RG Burig Mindelheim präsentierte sich auch am vergangenen Wochenende als hervorragender Ausrichter von Skirennen. Diesmal standen der erste Lauf im Ziener-Cup sowie der erste Lauf um den BSA Systemhaus-Cup (vormals Kreiscup) in Balderschwang auf dem Programm.

Ziener-Cup Der Ziener-Cup wurde als Vielseitigkeitsslalom ausgerichtet. Mit Stummel, Doppeltoren und Kippstangen auf der anspruchsvollen FIS-Strecke „Neue Standard“ wurde den jungen Rennläufern einiges abverlangt.

Die Tagesbestzeit blieb mit dem Sieg von Florian Burig in der Altersklasse U18 bei der RG Burig. Einen weiteren Tagessieg feierten Zoe Fischer (U10). Zwei zweite Plätze durch Tizian Petrich (U14) und Marvin Radl (U16) gingen ebenfalls an den ausrichtenden Verein. Die Mannschaftswertung dieses ersten Wettkampfs ging an diesem Wochenende dennoch an den SC Marktoberdorf vor dem SC Königsbrunn. Die RG Burig belegte Rang drei.

BSA-Systemhaus-Cup Beim ersten Lauf um den BSA-Systemhaus-Cup auf der „Alten Standard“ lief es für den ausrichtenden Verein noch besser. In einem Vielseitigkeits-Riesenslalom, der in zwei Durchgängen ausgefahren wurde, freuten sich am Ende neun Athleten der RG Burig über ihre Platzierungen auf dem Siegerpodest. In ihren Altersklassen gewinnen konnten Lars Lehmann (U8), Zoe Fischer (U10), Sanni Müller (U12) und Tizian Petrich (U14). Zweite Plätze belegten Pia Lotta Holzheu (U8), Mira Dames (U10) und Marvin Radl (U14). Auf Platz drei lagen am Ende Holly Holzheu und Philipp Möntmann (jeweils U12).

Diese Einzelergebnisse haben auch Auswirkungen auf die Mannschaftswertung. Hier liegt die RG Burig Mindelheim nach einem von vier Rennen mit 100 Punkten in Führung vor dem SSV Markt Rettenbach auf Platz zwei und dem SSV Wilpoldsried auf Rang drei. (axe)

