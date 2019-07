vor 22 Min.

Pokal-Aus für Kammlach und Mindelheim

Für die beiden Kreisligisten TSV Mindelheim und TSV Kammlach war die erste Runde im Kreispokal bereits Endstation. Auch andere Kreisligisten taten sich schwer.

Von Axel Schmidt

Perfekter Saisonstart sieht anders aus: Mit dem TSV Kammlach und dem TSV Mindelheim mussten gestern gleich zwei ambitionierte Kreisligisten in der ersten Runde der Kreispokals eine Niederlage hinnehmen. Der TSV Mindelheim verlor beim SV Heiligkreuz mit 2:5, der TSV Kammlach schied nach einer 2:4-Niederlage beim FC Thingau bereits in der ersten Runde aus.

Der FSV Lamerdingen brauchte beim Kreisklassisten SV Mattsies gute Nerven, musste die Partie doch im Elfmeterschießen entschieden werden. Hier gewann Lamerdingen letztlich mit 5:4. Auch Bezirksliga-Absteiger FC Viktoria Buxheim musste beim SV Bedernau ins Elfmeterschießen gehen und behielt dabei mit 7:5 die Oberhand.

Der SV Mauerstetten brannte in Eppishausen ein echtes Torefeuerwerk ab und erreichte mit einem nie gefährdeten 9:3-Sieg die zweite Runde. Ebenfalls weiter ist der TV Woringen, der beim TSV Zaisertshofen mit 3:1 gewann.

Neu-Kreisligist und Pokalverteidiger SV Oberegg gewann seine Erstrundenpartie knapp mit 6:5 beim TSV Altusried.

Einige Partien waren am Sonntagabend bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Die Sieger der ersten Runde treten bereits am kommenden Mittwoch, 17. Juli, in der zweiten Runde an. Insgesamt finden bis 21. August fünf Runden sowie das Halbfinale statt. Das Endspiel ist dann – wie bereits in den Vorjahren – auf den 1. Mai 2020 terminiert. Der Sieger des Kreispokals nimmt dann in der darauffolgenden Saison an der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals teil und kann sich hierbei auf attraktive, weil hochklassige Gegner bis hin zur Regionalliga freuen.





Die Ergebnisse der ersten Runde:

SSV Niedersonthofen – TSV Friesenried 6:0

Türkspor Memmingen – TSV Mittelneufnach 0:3

SV Pforzen – SSV Wertach 4:5 n. E.

SV Wald – FC Rettenberg 1:0

SV 29 Kempten – FC Füssen 5:2

TSV Sulzberg – BSK Oly. Neugablonz 1:6

Türk Dost. Kaufbeuren – Waltenhofen-Hegge 7:4

SpVgg Kaufbeuren II – TSV Pfronten 3:1

TSV Buching/Trauchgau – FC Heimertingen 5:0

SpVgg Rieden – SV Tussenhausen 1:3

Biessenhofen-Ebenhofen – TSV Buchenberg 3:1

SV Mattsies – FSV Lamerdingen 5:6 n. E.

SV Oberostendorf – TSV Kimratshofen 11:10 n. E.

FC Altstädten – Seeg/Hopferau-Eisenberg 3:6

TSV Ruderatshofen – FSV Dirlewang 0:2

Türk Gücü Füssen – SG Kleinweiler-Wengen 0:5

Internationale Memmingen – TSV Betzigau 1:6

TSV Burgberg – TSV Stötten am Auerberg 0:4

TSV Pfaffenhausen – SV Camb. Kempten 2:1

SC Eppishausen – SV Mauerstetten 3:9

TSV Altusried - SV Oberegg 5:6

SV Heiligkreuz – TSV Mindelheim 5:2

Türk. Mindelheim – FC Immenstadt 07 3:2

SG Bertoldshofen/Sulz. – FC Bad Wörishofen 2:3

ASV Hirschzell – SW Sonthofen 0:5

SV Bedernau – Viktoria Buxheim 5:7 n. E.

SG Kirchdorf/Rammingen – TV Weitnau 1:5

Baisweil-Lauchdorf – TV Bad Grönenbach 3:1

SG Amberg/Wiedergelt. – FC Thalhofen 1:5

FC Westerheim – Tur Abdin Memmingen 4:6

TV Sontheim – TSV Kirchheim 0:2

SV Frechenrieden – SVO Germaringen 0:5

TSV Zaisertshofen – TV Woringen 1:3

SV Amendingen – Türk Sport Kempten 0:6

SV Eggenthal – TSV Blaichach 3:2

FC Thingau – TSV Kammlach 4:2

SV Lachen – FSV Marktoberdorf 0:3

DJK Seifriedsberg – SVS Türkheim 5:1

Kempten Halde/Oberw. – Ost Memmingen 2:9

FC Buchloe – SV Steinheim 3:1

SV Schlingen – SV Dickenreishausen 6:7 n. E.

SV Böhen – BSC Wolfertschwenden 4:5 n. E.

SV Bidingen – SpVgg Günz-Lauben 3:5

