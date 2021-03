Problem Inzidenzwert: Der Fußballkreis Allgäu hat eine faire, aber gewagte Lösung

Plus Weil in manchen Allgäuer Fußballligen im Fall des Restarts mehrere Inzidenzwerte aufeinanderprallen, will der Fußballkreis pragmatisch handeln.

Die Funktionäre im Amateurfußball, allen voran die Spielleiter in den einzelnen Kreisen, sind in der Corona-Pandemie nicht zu beneiden. Was „oben“ in Staatskanzlei und BFV-Zentrale beschlossen wird, müssen sie an der Basis umsetzen. Nicht immer stoßen sie dabei auf die erhoffte positive Resonanz bei den Vereinen, man denke nur an das Projekt „Funino“ (Minifußball) im Jugendbereich.

In Zeiten der Corona-Pandemie heißt es in erster Linie Lösungen zu finden, wie die im Frühjahr 2020 unterbrochene Saison zu Ende zu spielen ist. Die Entscheidung, die Saison unter- und nicht abzubrechen, war vollkommen richtig. Keinen Gefallen tat sich der BFV aber damit, den als Lückenfüller geplanten Ligapokal mit einem zusätzlichen Aufstiegsrecht aufzuhübschen. Ein nettes Preisgeld hätte es ebenso getan.

Der Ligapokal fällt wohl dem Terminkalender zum Opfer

Dass der Fußballkreis Allgäu den Ligapokal – nachdem die Spielleiter ihn in der Winterpause noch einmal überarbeitet hatten – nun wohl ganz absagen will, wird sich ebenfalls als richtig erweisen. Denn es wird – sollte irgendwann der Ball wieder rollen – schlichtweg keine Zeit mehr im Terminkalender zu finden sein, um diesen auszuspielen.

Inwieweit sich eine andere Entscheidung bewähren wird, ist dagegen fraglich (Lesen Sie hier: Wie der Fußballkreis Allgäu mit unterschiedlichen Inzidenzwerten umgeht). Das Motto, dass im Allgäu erst wieder gespielt werden soll, wenn alle Landkreise bzw. kreisfreien Städte die maßgeblichen Inzidenzwerte für Wettkampfsport im Freien vorweisen können, klingt sportlich fair ist aber sehr gewagt. Warum sollten Oberallgäuer Ligen nicht spielen dürfen, wenn es die Werte hergeben, nur weil der Inzidenzwert im Unterallgäu noch zu hoch ist? Oder umgekehrt?

Eine einheitliche Lösung für einzelne Ligen wäre besser

Besser wäre es vermutlich, diese „Alle oder keiner“-Regel auf einzelne Ligen zu beschränken. Das ist, wie das Beispiel Kreisliga Mitte mit seinen vier zu bewertenden Kreisen/Städten, eh schon schwer genug. Wenn nun auch noch die Werte aus Kempten und dem Oberallgäu hinzugezogen werden müssen, könnte gerade diese Liga aufgrund ihrer Mannschaftsstärke noch unter Zugzwang kommen, die Saison fristgerecht abzuschließen. Wie gesagt: Zu beneiden sind die Funktionäre nicht. Ob sich die Strategie als richtig erweist, wird man am 30. Juni sehen. Dann nämlich muss die Saison endgültig beendet sein.

