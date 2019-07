vor 39 Min.

Quali-Turnier beim SV Egg

Wer fährt zum Endspiel um den Verbandspokal? Eine Antwort darauf gibt es am Samstag in Egg, wo erstmals der neue Modus "Blitzturnier" ausgespielt wird.

Nach vier Wochen Vorbereitung steht für den Fußball-Landesligisten SV Egg (SVE) am Wochenende der erste Pflichttermin auf dem Programm. Am Samstag findet ab 16 Uhr in der Egger Günztal-Arena die Qualifikationsrunde zum Verbandspokal statt.

Dieses Jahr wird die Qualifikation in regionalen Blitzturnieren ausgetragen. Gespielt wird an 22 Standorten jeweils in Vierergruppen. Die Siegerteams qualifizieren sich für die Endspiele, in denen bis spätestens 1. Mai 2020 die elf Teilnehmer an der 1. BFV-Hauptrunde in der Saison 2020/21 ermittelt werden.

In Egg stehen mit Gastgeber SV Egg, SV Mering, FC Gundelfingen und SC Ichenhausen vier Landesligisten auf der Teilnehmerliste. Die Spieldauer beträgt jeweils 30 Minuten. Der Modus sieht vor, dass jeder gegen jeden spielt. Die Spiele des SV Egg finden ab 16.35 Uhr (gegen Mering), ab 17.10 Uhr (gegen Gundelfingen) und ab 18.20 Uhr (gegen Ichenhausen) statt.

Doch es ist nicht der einzige Härtetest, den die Mannschaft von Trainer Christian Möller am Wochenende angeht. Am Sonntag, 7. Juli, geht es für den Landesligisten gleich mit dem Jubiläumsturnier des TSV Kammlach weiter. Dort nimmt neben Gastgeber Kammlach (Kreisliga) und dem SV Egg noch der SV Mindelzell (Kreisliga) teil.

Die Spielzeit bei diesem Turnier beträgt jeweils 45 Minuten. Turnierbeginn ist um 13.30 Uhr mit dem Spiel TSV Kammlach gegen SV Mindelzell. Der SV Egg spielt ab 14.30 Uhr gegen Mindelzell und zum Abschluss des Blitzturniers ab 15.30 Uhr gegen Gastgeber Kammlach. (mz)

