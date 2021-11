Kein Glück für Mindelheimer Duo in Filderstadt

Plus Maximilian Merk und Denis Martin sollten es gewöhnt sein, bei großen Turnieren anzutreten. Doch bei der deutschen Meisterschaft der U17-Radballer siegt die Nervosität.

Der ganz große Wurf blieb am Ende aus – wieder einmal: Die beiden Mindelheimer Radball-Talente Maximilian Merk und Denis Martin hatten sich für das Finalturnier um die deutsche U17-Meisterschaft qualifiziert und viel vorgenommen. Doch wie schon bei ihren Finalteilnahmen 2017 (U13) und 2019 (U15) blieben ihnen auch in diesem Jahr der ganz große Erfolg versagt.