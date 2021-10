Mindelheimer Radball-Team steht im Halbfinale

Plus Denis Martin und Maximilian Merk qualifizieren sich für das Halbfinale um die deutsche U17-Meisterschaft. So geht es nun weiter.

Der erste Radball-Heimspieltag seit dem Dreikönigstag 2020 war für den Velo Club Mindelheim ein sehr guter. Denn die U17-Mannschaft um Maximilian Merk und Denis Martin erfüllten die Qualifikation für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft.