Der Deutsche Meister geht in Mindelheim an den Start

Plus Beim 30. Altstadtkriterium des VC Mindelheim heißt der Topfavorit Jonas Schmeiser. Die Gastgeber sind vor allem in einer Altersklasse gut aufgestellt.

Die 30. Auflage des Mindelheimer Altstadtkriteriums findet statt. Vor Kurzem bekam der ausrichtende Verein, der Velo Club Mindelheim, von der Stadt Mindelheim grünes Licht dafür. Demnach werden am Wahl-Sonntag, 26. September, wieder einige Radrennen in der Mindelheimer Altstadt ausgetragen. Angekündigt ist im Hauptrennen sogar ein Deutscher Meister.