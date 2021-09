Radsport

vor 17 Min.

Mindelheimer Mountainbiker fahren in die Top Ten

Plus Drei Fahrer des VC Mindelheim nehmen am 9. Woidman in Niederbayern teil. Einer von ihnen kehrt mit einer Medaille zurück.

Nachdem der 9. Woidman im Mai dieses Jahres coronabedingt abgesagt werden musste, startete das beliebte Mountainbike-Event im Dreiburgenland im Bayerischen Wald wieder voll durch. Wie gewohnt ging das vom RSC Tittling organisierte Mountainbike-Rennen, das gleichzeitig auch die bayerische Mountainbike-Marathon-Meisterschaft beinhaltete, reibungslos über die Bühne. Etwa 250 Fahrer waren in den verschiedenen Distanzen am Start. Mit dabei: drei Mountainbiker vom VC Mindelheim. Franz Zwilcher, der in der Klasse Masters 3 startete und die in Klasse Masters 1 startenden Andreas Hatzelmann und Bernhard Schöffel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen