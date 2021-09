Radsport

vor 33 Min.

Rasante Radrennen beim Altstadtkriterium in Mindelheim

Einen rasanten Radsporttag erlebten die Zuschauer am Sonntag in Mindelheim. Zum 30. Mal richtete der Velo Club Mindelheim das Altstadtkriterium aus. Das Hauptrennen gewann Jonas Schmeiser vom RSC Kempten.

Plus Zum 30. Mal richtet der Velo Club Mindelheim das Altstadtkriterium aus. Rund 130 Fahrer gehen in acht Rennen an den Start. Den Sieg im Hauptrennen holt sich der Favorit.

Von Axel Schmidt

Eine der insgesamt 50 Runden durch die Mindelheimer Altstadt legten die besten Radrennfahrer des Hauptrennens mit einer Geschwindigkeit von 51 km/h zurück. Das errechnete das Wertungsgericht. Wie so ein Schnitt zustande kam, wurde der Sieger des 30. Mindelheimer Altstadtkriteriums, Jonas Schmeiser, nach dem Rennen gefragt. Seine Antwort war einleuchtend.

