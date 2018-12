Regen verhindert Türkheimer Spiel

vor 53 Min.

Partie des ESV Türkheim in Lindenberg muss abgebrochen werden

Das Wetterradar hatte vor dem Eishockeyspiel zwischen der SG Lindenberg/Lindau 1b und dem ESV Türkheim exakt für das Zeitfenster der Bezirksligapartie zwischen 18 und 21 Uhr ein Wolkenloch angezeigt. Beide Vereine entschieden sich also, anzutreten.

Zu Spielbeginn war es einigermaßen trocken und die Gastgeber kamen im Lindenberger Freiluftstadion besser zurecht. Doch Kevin Geiger im Tor der Türkheimer verhinderte einen frühen Rückstand. Der fiel dann zwar dennoch in der elften Minute, doch die Türkheimer – bis dahin ohne echte Torchance – kamen fünf Minuten später in Überzahl durch Michael Urbanek zum Ausgleich. Im zweiten Drittel nutzten die Hausherren nach wenigen Sekunden ein Powerplay zur erneuten Führung. In der 31. Minute netzte Maximilian Döring per Abstauber zum 2:2 ein und drei Minuten später erzielte Dominic Sams die erstmalige Türkheimer Führung.

Türkheim hat noch eine Torchance, dann wird unterbrochen

Drei Sekunden vor der Pausensirene glich die SG Lindenberg/Lindau 1b wieder aus – 3:3. Nun setzte der Regen ein, doch es wurde noch einmal angepfiffen. Der ESVT hatte noch eine Torchance, ehe das Spiel unterbrochen wurde und beide Teams erneut in die Kabine gingen. Da der Regen nicht nachließ, wurde das Spiel nach einer 35-minütigen Unterbrechung beim Spielstand von 3:3 abgebrochen. Diese Entscheidung trafen die beiden Schiedsrichter und Trainer sowie der Lindenberger Eismeister.

An eine sportlich faire Fortsetzung der Partie war an diesem Spieltag nicht zu denken. Ob das Ergebnis gewertet oder das Spiel wiederholt wird, entscheidet der BEV in den nächsten Tagen. (axe)

