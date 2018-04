SV Auerbach tritt ab

vor 49 Min.

Das Bezirksligaduell zwischen dem SV Auerbach und dem FC Loppenhausen wird es so schnell n icht mehr geben. Der SVA hat seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Weil der SV Auerbach kaum mehr Spielerinnen hat, meldet er sein Team ab.

Von Axel Schmidt und Julia Prestele

Einen mühsamen 2:0-Arbeitssieg feierten die Fußballerinnen des SVS Türkheim in Rückholz. Damit bleiben sie vorerst Zweiter vor dem FC Loppenhausen, der seine Partie gegen Wattenweiler mit 4:0 gewann.

Der SV Auerbach hat derweil mit sofortiger Wirkung wegen Spielerinnenmangels seine Frauenmannschaft aus der Bezirksliga Süd zurückgezogen. Das teilte SVA-Vorsitzender Polykarp Platzer gestern mit. Mit neuem Kader soll der Spielbetrieb im Sommer dann wieder aufgenommen werden, so Platzer. In der laufenden Bezirksligasaison ist dies nach dem Rückzug des SC Untrasried bereits die zweite Abmeldung einer Mannschaft.

Rückholz – Türkheim 0:2

Tore 0:1 Lisa Schmittner (22.), 0:2 Valerie Mesenburg (65.) Gelb-Rot Dominika Dreier (Rückholz, 83.) wg. Reklamierens Bes. Vorkommnis Magdalena Hankl (Türkheim) verschießt Foulelfmeter (84.) Schiedsrichter Lukas Schregle Zuschauer 15

" Auf dem kleinen und extrem holprigen Platz hatte Türkheim Probleme, ihr Spiel aufzuziehen. So war es symptomatisch, dass der erste Treffer aus einer Standardsituation resultierte. Lisa Schmittner setzte einen Freistoß am Strafraum unhaltbar zur 1:0-Führung für Türkheim in die Maschen. Rückholz überließ weiterhin den Gästen Ballbesitz und Spielgestaltung. Der SVS wusste jedoch nur selten etwas anzufangen. Die Allgäuerinnen unterbanden den Türkheimer Spielaufbau immer wieder geschickt mit taktischen und teils nickligen Fouls, sodass mit einem mageren 1:0 die Seiten getauscht wurden.

Im zweiten Durchgang konnte sich das Dreer-Team steigern, die hundertprozentigen Chancen blieben jedoch noch aus. Erst in der 65. Minute erhöhte Valerie Mesenburg per Direktabnahme auf 2:0. Rückholz hatte anschließend die einzige Torchance im gesamten Spiel, der Ball landete aber am Pfosten.

Kurz vor dem Ende wurde es nach einem Foul an Viktoria Hagg noch einmal hektisch: Rückholz’ Dominika Dreier wollte weder das Foulspiel noch den Elfmeter akzeptieren und sah wegen Reklamierens Gelb-Rot. Den Strafstoß setzte Spielführerin Magdalena Hankl dann über das Tor, sodass es beim 2:0 blieb.

Loppenhausen – Wattenweiler 4:0

Tore 1:0 Sarah Höbel (41.), 2:0 Sophie Schaule (61.), 3:0 Sarah Höbel (78.), 4:0 Jana Büchele (83.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Johann Schneider

" Dank zweier Tore von Sarah Höbel bleibt der FC Loppenhausen weiter dran am Führungsduo der Bezirksliga. Die FCL-Stürmerin erzielte beim 4:0 gegen Wattenweiler ihre Saisontreffer Nummer 14 und 15 und führt die Torjägerliste damit weiter an.

