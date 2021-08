Saisonstart

13:48 Uhr

Unterallgäuer Fußball-Mannschaften sind bereit zum Anpfiff

Die Vorbereitung ist zu Ende, jetzt gilt es auf dem Platz: Der TSV Kammlach unter seinem neuen Trainerduo Benjamin Lippl (links) und Roland Zellhuber (Zweiter von links) starten in die Kreisliga-Saison. Ebenso rollt am Wochenende in allen anderen Ligen nach monatelanger Pause wieder der Ball.

Plus Nach neun Monaten geht es erstmals wieder um Punkte in den Allgäuer Ligen. In dieser Zeit haben sich Mannschaften und auch manche Liga neu aufgestellt. Ein Überblick.

Von Axel Schmidt

Der Ball rollt wieder! Am Wochenende beginnt die neue Fußballsaison – von der Bezirksliga bis zur B-Klasse. Neun Monate nach dem letzten Punktspiel geht es nun also wieder um Tore und Punkte in den einzelnen Ligen.

