Saisonstart steht für den Dirlewanger Schützen Florian Krumm und seine Teamkollegen

Plus Die Vöhringer „Pfeil“-Schützen starten in die neue Bundesligasaison. Mit dabei ist mit Alisa Zirfaß ein talentierter Neuzugang aus dem Unterallgäu.

Von Axel Schmidt und Stefan Kümmritz

Das bittere vorzeitige Ausscheiden in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft haben die Luftgewehrschützen des Bundesligisten SV Pfeil Vöhringen mittlerweile verdaut (Lesen Sie auch: Vöhringens Titeltraum platzt im Viertelfinale). Seit Wochen bereiten sie sich auf die neue Bundesligasaison vor – nun haben die Schützen auch endlich die Gewissheit, dass die Saison in naher Zukunft beginnt.

Wie die Ligaleitung des Deutschen Schützenbundes bekannt gab, beginnt die neue Bundesligasaison endgültig am Wochenende 10. und 11. Oktober. Auch der Wettkampfplan steht bereits. Zum Auftakt treten die Vöhringer am 10. Oktober in der Fürther Turnhalle der Hans-Böckler-Schule ab 16.30 Uhr gegen Aufsteiger FSG Diessen an und am Tag darauf an selber Stelle ab 10 Uhr gegen Eichenlaub Saltendorf.

Ende Oktober findet der erste Heimwettkampf statt - in Weißenhorn

Zwei Wochen später ist das Team von Trainer Sven Martini dann Gastgeber für fünf Mannschaften. Austragungsort beim Heimauftritt ist – wie in der vergangenen Saison – die Weißenhorner Fuggerhalle (Lesen Sie hier: In Weißenhorn fühlen sich die Pfeil-Schützen wohl).

„Wir sind froh, dass es überhaupt wieder losgeht“, sagt Florian Krumm. Der Dirlewanger ist seit Jahren Teil der Vöhringer Bundesligaschützen und kann die neue Saison kaum erwarten. Ob und wie viele Zuschauer dann zugelassen sind, hängt vom Ausmaß der Corona-Pandemie im Herbst ab. Am 24. Oktober ist in Weißenhorn erst die SSG Dynamit Fürth (18 Uhr) Gegner der Vöhringer, am Sonntag (25. Oktober) dann der SSV Kronau (13 Uhr).

Doch selbst, wenn es auf „Geister-Schießen“ hinausläuft, sieht der Dirlewanger seine Mannschaft gut aufgestellt für die Saison. „Wir haben uns gut verstärkt“, so Krumm, der jedoch aus beruflichen Gründen nur bis Mitte November zur Verfügung steht. Außerdem gibt es auch das eine oder andere Fragezeichen hinsichtlich der Aufstellung: „Wegen Corona ist es schwer vorauszusagen, ob unsere ausländischen Schützen immer dabei sein können.“

Drei Top-Schützen kommen aus Indien, Russland und der Ukraine

So kommen drei Vöhringer Spitzenschützen aus Indien (Elavenil Valarivan), Russland (Sergei Kamenskiy) und der Urkaine (Oleh Tsarkov) – allesamt Länder, die von der Pandemie ordentlich gebeutelt sind. Wie sich Einreise- oder Quarantänebestimmungen auf das Gesicht der Vöhringer Mannschaft bei den Wettkämpfen auswirken, steht noch in den Sternen. Auf dem Papier ist die Mannschaft jedenfalls stark aufgestellt. Gemeldet hat der SV Pfeil Vöhringen folgendes Team: Elavenil Valarivan (Indien), Michaela Kögel, Andreas Renz, Sergei Kamenskiy (Russland), Oleh Tsarkov ( Ukraine), Milenko Sebic (Serbien), Hannah Steffen, Antonia Back, Florian Krumm sowie die beiden 19-jährigen Neuzugänge Alisa Zirfaß (SV Benningen) und Eszter Denes (Budapest/Ungarn).

„Sicher, auch die anderen Mannschaften haben sich verstärkt. Aber wir sehen uns schon wieder im oberen Drittel“, sagt Florian Krumm. Das enttäuschende Bundesligafinale, als die Vöhringer als ungeschlagener Meister der Süd-Staffel bereits im Viertelfinale die Segel streichen musste, habe die Mannschaft verkraftet, so Krumm: „Verlieren gehört auch dazu. Umso motivierter gehen wir in die neue Saison.“

Vöhringer Schützinnen liefern Top-Ergebnisse bei Kader-Lehrgang

Wäre jetzt schon der Start in die neue Runde, wären die Pfeil-Schützen gut gerüstet. Vor Kurzem traf sich zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die Elite der deutschen Luftgewehr- und Kleinkaliber-Sportschützen zum Kader-Sichtungslehrgang des Deutschen Schützenbunds auf der Olympia-Schießanlage in München. Dieser war gleichzeitig ein erster Ausscheidungs-Wettkampf für die Europameisterschaft 2021.

Mit Hannah Steffen, Michaela Kögel, Antonia Back, Anita Mangold, Andreas Renz (alle Aktive) und Alisa Zirfaß (Juniorinnen) waren gleich sechs Sportler aus Vöhringen dabei. In überragender Form präsentierte sich Hannah Steffen, die am Ende klar vorne lag und im zweiten Durchgang mit 631,2 Ringen (sechs Serien) ein Weltklasse-Ergebnis erzielte. Mit dem Gesamtergebnis von 1258,8 Ringen (erster Durchgang 627,6) liegt sie jetzt in der deutschen Rangliste auf Platz eins.

Michaela Kögel landet bei ihrer Premiere auf Rang drei

Erstmals dabei war Michaela Kögel. Sie setzte sich auf Anhieb mit 1253,4 Gesamtringen auf Rang drei. Antonia Back wurde Zwölfte (1246,9), Neuzugang Anita Mangold aus Laichingen (SSVG Brigachtal) kam auf Platz 27 (1235,7). Andreas Renz sicherte sich bei den Männern Rang drei (1248,1).

Die hochtalentierte Alisa Zirfaß wurde bei den Juniorinnen mit dem Luftgewehr Siebte (1243,0) und gewann zudem die Kleinkaliber-Konkurrenz (1167). Sie führt mit dem Kleinkaliber die deutsche Rangliste an. Steffen, Zirfaß, aber auch Kögel und Renz haben Chancen, bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr dabei zu sein. Die nächste Sichtung und EM-Ausscheidung sind für Ende September geplant. Eine bessere Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt könnte es kaum geben.

