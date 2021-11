Schach

vor 53 Min.

In Bad Wörishofen lernen Kinder spielend Schach

Konzentrierter Blick, sicherer Zug: Der Schachclub Türkheim/Bad Wörishofen bringt derzeit acht Kindern zwischen fünf und sieben Jahren in einem speziellen Kurs das Schachspielen bei. Auch die Mütter lernen mit, schließlich will das Gelernte zuhause auch geübt werden.

Plus In Bad Wörishofen organisiert der örtliche Schachclub einen Kurs für Kinder. Was sich anhört, wie eine Schulstunde am Schachbrett, ist jedoch auffallend bewegungsintensiv.

Von Ulla Gutmann

Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren und Schachspielen, das passt irgendwie nicht zusammen. Lange still sitzen und nachdenken ist schließlich nicht typisch für die quirligen, bewegungshungrigen Kinder in diesem Alter. Doch Kursleiter Rolf-Dieter Pohl hat Erfahrung mit Schachsport für Kinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen