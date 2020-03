19:03 Uhr

Schachfestival in Bad Wörishofen startet

Plus Heute beginnt das 36. Internationale Schachfestival in Bad Wörishofen – trotz Corona. Allerdings muss Organisator Jürgen Wempe auf einen echten Star verzichten.

Von Axel Schmidt

Die Schachbretter im Kurhaus in Bad Wörishofen stehen bereit: Das 36. Chessorg-Schachfestival kann kommen – und wird stattfinden. Trotz des Coronavirus. Doch natürlich hat Organisator Jürgen Wempe einige Absagen erhalten. „Vor allem die Anreise mit Flieger oder Bahn haben einige Spieler abgeschreckt“, sagt Wempe. „Wir waren schon bei 315 Teilnehmern.“ Nun sind es nur noch 289 in den drei Kategorien Open, B-Open und Senioren. „Von der Teilnehmerzahl her ist das kein Problem für das Turnier“, sagt Wempe.

Der weit größere Wermutstropfen ist die Absage des eigentlichen Stars des Turniers: Der Inder D. Gukesh habe eigentlich schon gepackt und wollte mit seinem Vater zum Flughafen, wie Wempe erzählt. Doch dann hätten die indischen Behörden einigermaßen eindringlich von der Reise abgeraten. So sagte der zweitjüngste Großmeister aller Zeiten dann doch am Donnerstag noch ab. Die eigentliche Nummer eins fehlt D. Gukesh wurde im vergangenen Januar mit zwölf Jahren, sieben Monaten und 17 Tagen zum Großmeister ernannt und ist damit aktuell der jüngste Großmeister der Welt. „Er wäre bei uns als Nummer eins gesetzt gewesen“, sagt Wempe. „Von dem werden wir sicher noch einiges hören“, sagt der Organisator des Schachfestivals. Dass einer wie Gukesh überhaupt nach Bad Wörishofen gekommen wäre, liegt nicht unbedingt an den Preisgeldern. Vielmehr habe das Turnier wohl gut in seinen Tourneeplan gepasst, wie Wempe sagt. Auf solch einer Tournee wird dann bei anderen Turnieren richtig Geld verdient. In Gibraltar etwa. Dort findet Ende Januar das Internationale Schachfestival statt, bei dem der Sieger 30.000 Pfund als Preisgeld einstreicht. „Gibraltar tut sich aus Platzgründen schwer, Fußball- oder Tennisturniere auszurichten. Aber Schach geht immer. Dafür nehmen die richtig Geld in die Hand“, so Wempe. Bei „seinem“ Turnier in Bad Wörishofen bekommt der Sieger des Open-Turniers 1000 Euro, beim B-Open streicht der Sieger 400 Euro ein, die Seniorensieger erhalten Sachpreise. Sechs Großmeister kommen nach Bad Wörishofen Und dennoch sind auch in diesem Jahr wieder sechs Großmeister vertreten. An Nummer eins gesetzt ist Evgeny Vorobiov aus Russland vor seinem Landsmann Vladimir Burmakin und dem Brasilianer Yago Santiago. Vorjahressieger Oleg Romanischin fehlt heuer dagegen. Los geht es am heutigen Freitag, ab 15 Uhr, mit der ersten Spielrunde. Zuvor können sich von 10 bis 14 Uhr noch Schachspieler kurzfristig für das Turnier vor Ort einschreiben. Einer, der das seit Jahren praktiziert, ist der treueste Spieler des Turniers. „Hermann Hipp war bisher bei jedem Turnier dabei. Er kommt immer am Tag der Einschreibung und meldet sich quasi auf den letzten Drücker an“, verrät Jürgen Wempe.

