Schießen

13:56 Uhr

Adler Breitenbrunn startet einen neuen Anlauf für das Gauschießen

Plus Bei der Gauversammlung stellt Adler Breitenbrunn den Plan für das auf 2022 verlegte Gauschießen vor – und gibt ein Versprechen.

Von Axel Schmidt

Vor anderthalb Jahren fand die letzte Generalversammlung des Schützengaues Mindelheim ebenfalls in Breitenbrunn statt. Damals verabschiedete Peter Wank, Schützenmeister des Schützenvereins Adler Breitenbrunn, die anwesenden Vereinsvertreter mit den Worten, man sehe sich in vier Wochen, wenn an gleicher Stelle das Gauschießen stattfindet. Daraus wurde bekanntlich nichts, ein erneuter Lockdown sorgte dafür, dass das Gauschießen verlegt und auch sonst sämtliche Wettkämpfe der Sportschützen wie der Rundenwettkampf ausfallen mussten. Nun aber startet man in Breitenbrunn einen neuen Anlauf.

