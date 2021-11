Beim VG-Pokalschießen in Unterrieden gibt es viele Sieger

Plus Nach einem Jahr Zwangspause findet die 35. Auflage des VG-Pokalschießens statt – und ist recht ausgeglichen.

Die unfreiwillige Zwangspause, die die Sportschützen aus der VG Pfaffenhausen aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr einlegen musste, tat den Leistungen keinen Abbruch. Die Ergebnisse beim diesjährigen VG-Pokalschießen konnten sich jedenfalls sehen lassen.