In Wiedergeltingen zielen die Neubürger besonders gut

Die Wiedergeltinger Schützen weihen ihr neues Schützenheim mit einem Eröffnungsschießen für alle Bürger ein. Das kommt gut an.

Ein besonderes Eröffnungsschießen veranstaltete kürzlich der Schützenverein Wiedergeltingen: Nicht nur, dass die neue Schießsaison nach der langen Corona-Pause wieder eingeläutet wurde. Nein, das Ganze wurde auch gleich in neuen Räumlichkeiten zelebriert, schließlich hatten die Wiedergeltinger Schützen vor Kurzem ihr neues Schützenheim bezogen.

Um dies der Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Eröffnungsschießen in drei Kategorien eingeteilt: Neben der Schützen- und der Jugendklasse durften auch interessierte Bürger an den Schießstand treten und wahlweise ihr Glück versuchen oder ihr Können beweisen.

Josef Schmid (rechts) war in der Schützenklasse der treffsicherste Schütze. Foto: Sebastian Kugelmann

Die jeweils zehn Bestplatzierten jeder Klasse erhielten bei der Siegerehrung einen Preis, gewertet wurde der beste Teiler. So gewann bei der Jugend Justin Hiebaum mit einem 139,9-Teiler vor Erik Sieber (158,0) und Elias Hartweg (166,4). In der Schützenklasse war Josef Schmid mit einem 2,2-Teiler am zielsichersten. Hinter ihm landeten Jens Wiethüchter (10,5) und Walter Blaskovits (17,4) auf den Plätzen zwei und drei.

Eine Neubürgerin erzielt das beste Ergebnis der Wiedergeltinger Bürger

Das beste Ergebnis der Wiedergeltinger Bürger erzielte Karolina Nagdaljan mit einem 27,1-Teiler. Besonders erfreulich für den Schützenverein war, dass damit sogleich eine Neubürgerin den ersten Platz belegt hat. Auch sonst sei das Interesse bei den neu zugezogenen Familien sehr hoch gewesen, teilt der Verein mit. Platz zwei in der Kategorie „Interessierte Bürger“ belegte Michael Schmucker (37,4), Dritte wurde Julia Trübenbacher (59,0).

Bei der Eröffnungsscheibe, die mit fünf Schuss unter den Vereinsmitgliedern ausgeschossen wurde, gab es dann eine Überraschung: Andrew Whittaker, der erst vor drei Monaten nach Wiedergeltingen gezogen und beim ersten Schießabend gleich dem Verein beigetreten ist, gelang mit einem 12,0-Teiler ein Traumergebnis. Sein Name wird nun die Eröffnungsscheibe zieren, die von Benedikt Zint aus Dietershofen entworfen und gemalt wurde und ihren Platz im neuen Schützenheim haben wird. (axe)