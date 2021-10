Schießen

So geht der Schützengau Mindelheim den Rundenwettkampf an

Die Schützen und Schützinnen dürfen zum Rundenwettkampf wieder an den Schießstand gehen – sofern sie sich an die vorgegebenen Regeln halten. Im Gau Mindelheim tun das nicht alle, was sich auf die Mannschaftsmeldungen auswirkt. „Wenn einer partout nichts machen will, dann muss er damit leben, dass manche Lebensbereiche für ihn vorerst geschlossen sind.“

Plus Der Schützengau Mindelheim startet Mitte November mit dem Rundenwettkampf. Die Corona-Regeln lassen es zu, aber nicht alle ungeimpften Schützen sind testwillig.

Von Axel Schmidt

„Wird es draußen kalt, es dann stets im Keller knallt“ – zugegeben, diese „Bauernregel“ ist frei erfunden. Sie hat aber dennoch einen Funken Wahrheit in sich. Denn traditionell beginnt im Herbst die Schießsaison bei den Schützenvereinen. Eröffnungsschießen, Trainingsbetrieb, Königsschießen und natürlich der Rundenwettkampf – es kehrt wieder Leben ein in die Schützenheime der Region. Oder etwa doch nicht so ganz?

