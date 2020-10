19:56 Uhr

Schmales Programm im Unterallgäuer Ligapokal

Plus Im Ligapokal unterliegt der SV Schlingen der SG Kirchdorf/Rammingen. Es ist eines der wenigen Spiele, denn viele Vereine sagten ihre Partien wegen der Corona-Zahlen kurzfristig ab.

Von Axel Schmidt

Am Wetter kann es nicht gelegen haben, dass der zweite Ligapokal-Spieltag am Wochenende ein äußerst schmales Programm bot. Vielmehr nutzten viele Vereine die am Freitag vom Bayerischen Fußballverband (BFV) erlassene Option, Spiele kurzfristig und kostenlos und ohne die Zustimmung des Gegners abzusagen, sollten es sich um Spiele in sogenannten Corona-Risikogebieten handeln. Betroffen davon war unter anderem die Kreisligagruppe 1, in der sowohl das Derby TSV Mindelheim – TSV Kammlach sowie das Spiel SV Oberegg – SVO Germaringen ausfielen.

In anderen Gruppen von der Kreis- bis zur B-Klasse gab es ebenfalls Absagen, etwa in der Kreisklasse 4: Die Partie SVS Türkheim – TSV Zaisertshofen wurde abgesagt, weil sich die erste Mannschaft des SVS Türkheim bis November in Quarantäne befindet. Nachfolgend die Spiele, die am Wochenende stattfanden, im Stenogramm:

Kreisklassen-Gruppe 1: Dirlewang marschiert weiter

Dirlewang – Schöneberg 4:2

Tore 1:0 Yaya Demba (4.), 2:0 Benedikt Fischer (14.), 3:0 Rene Salger (19.), 3:1 Martin Suiter (45.), 3:2 Dominik Gaßner (80.), 4:2 Rene Salger (88.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Bedernau – Sontheim 0:4

Tore 0:1 Tobias Kirchmaier (55.), 0:2 Simon Löffler (60.), 0:3 Christoph Rothermel (66.), 0:4 Tobias Kirchmaier (70.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Franz Höld

Kreisklassen-Gruppe 3: Doppelpack von Meichelböck

Pforzen – Amberg/W’geltingen 1:2

Tore 1:0 Philipp Hoffmann (39., FE), 1:1, 1:2 Jonas Meichelböck (64., 80.) Zuschauer 180 Schiedsrichter Christian Gangi

Kreisklassen-Gruppe 4: Mittelneufnach fertigt Kirchheim ab

Mittelneufnach – Kirchheim 4:1

Tore 1:0 Benjamin Veit (6.), 1:1 Johannes Freisinger (51.), 2:1, 3:1 Louis Wech (59., 73.), 4:1 Dennis Hedrich (74.) Rot Michael Frey (Kirchheim, 68.), Notbremse Bes. Vork. Kirchheim verschießt Foulelfmeter (40.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Ralf Stützel

A-Klassen-Gruppe 4: Markt Wald kann doch noch gewinnen

Markt Wald – Türk. Mindelheim II 5:3

Tore 0:1 Ugur Kansu (2., FE), 0:2 Serhat Karamus (12.), 1:2 Sebastian Böck (29.), 1:3 Marco Kaißermüller (40., FE), 2:3 Modou Sarr (65.), 3:3 Tobias Hörtrich (72.), 4:3 Daniel Kriger (80.), 5:3 Jacob Dikkaya /90. + 2, FE) Gelb-Rot Ugur Kansu (Türkiyemspor, 22.), Rene Schmid (Markt Wald, 39.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Hubert Löser

Schlingen – Kirchdorf/Ramm. 1:3

Tore 0:1 David Schilcher (21.), 0:2 Sulayman Drammeh (22.), 1:2 Niko Cancar (45.), 1:3 Sulayman Drammeh (68.) Gelb-Rot Christoph Zettler (Kirchdorf, 90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Raphael Fickler

B-Klassen-Gruppe 4: Tussenhausen II unterliegt Oberriedens Zweiter

Tussenhausen II – Oberrieden II 2:4

Tore 1:0 Unbekannt (21.), 1:1 Matthias Schalk (52.), 2:1 Harun Cetin (60., FE), 2:2 Julian Riedmaier (75., FE), 2:3 Lukas Ammann (77.), 2:4 Andreas Lederle (90., ET) Zuschauer 40 Schiedsrichter Erwin Hefele

Markt Wald II – Unterrieden II 2:3

Tore 0:1 Lukas Schneider (18.), 0:2 Timur Ibis (20.), 1:2 Johannes Knauer (31.), 2:2 Michael Strobl (33.), 2:3 Timur Ibis (57.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Maik Seemann

Schlingen II – Ramming./Kirch. II 2:2

Tore 1:0 Jürgen Ried (39.), 1:1 Michael Metz (50.), 2:1 Manuel Markter (69.), 2:2 Philipp Münnich (71.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Augustin Schweiger

B-Klassen-Gruppe 6: Auch Dirlewangs Zweite siegt

Dirlewang II – Schöneberg II 2:0

Tore 1:0 Patrick Simml (18.), 2:0 Florian Obermair (71.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Leonhard Frieling

